শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
চাপ সৃষ্টি করে মাহিনকে সরানো হয়েছে: জামালুদ্দীন খালিদ

ঢাবি প্রতিনিধি
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:২১আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:২১
বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনের সামনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জামালুদ্দীন মুহাম্মদ খালিদ/বাংলা ট্রিবিউন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী মাহিন সরকারকে চাপের মুখে প্যানেল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী জামালুদ্দীন মুহাম্মদ খালিদ।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনের সামনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ অভিযোগ করেন।

খালিদ বলেন, ‘একসঙ্গে লড়াই করার জন্য আমরা সমন্বিত প্যানেল গঠন করেছিলাম। এই প্যানেল ঘোষণা করার আগেও আমাদের ভাঙার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলো, মন্ত্রীপাড়ার চাপ এবং দলীয় হস্তক্ষেপে মাহিন সরকারকে সরে দাঁড়াতে হলো।’

তিনি আরও জানান, সমন্বিত প্যানেলে যোগ দেওয়ার কারণে মাহিন সরকারকে তার দল এনসিপি বহিষ্কার করে। বহিষ্কারের আগেও তাকে নানা ধরনের চাপের মুখে পড়তে হয়। এমনকি এলাকায় তার নেতাকর্মীরা হুমকি ও ভয়ভীতি পাচ্ছেন বলেও দাবি করেন খালিদ।

তিনি বলেন, ‘শুধু মাহিন নয়, আমাদের প্যানেলের আরও প্রার্থীদের ওপর বিভিন্ন জায়গা থেকে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। কারও ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এ ধরনের ঘৃণ্য রাজনীতি চলছে।’

বিষয়:
ডাকসুঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ডাকসু নির্বাচন
