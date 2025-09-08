X
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
আরও এক হত্যা মামলায় গ্রেফতার সাবেক প্রতিমন্ত্রী তাজুল ইসলাম

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:১১আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:১৫
প্রতীকী ছবি

আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব.) এবি তাজুল ইসলামকে আরও একটি হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

জুলাই আন্দোলনে রাজধানীর খিলগাঁও এলাকায় মো. সালাউদ্দিন সুমন নামে এক ব্যক্তি নিহতের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জি. এম. ফারহান ইশতিয়াকের আদালত তাকে গ্রেফতার দেখানোর বিষয়ে পুলিশের আবেদন মঞ্জুর করেন।

এর আগে, গত ২ সেপ্টেম্বর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা খিলগাঁও থানার উপপরিদর্শক মুহাম্মদ আসাদুর রহমান তাকে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন। এ বিষয়ে শুনানির জন্য আদালত সোমবার দিন ধার্য করেন।

এদিন সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পুলিশ প্রহরায় হেলমেট, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট ও হাতকড়া পরিয়ে তাকে আদালতে চত্বরে আনা হয়। কাঠগড়ায় তুলে তার হেলমেট, জ্যাকেট ও হাতকড়া খোলা হয়। শুনানি শেষে তাকে হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আবারও কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত।

রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর শামসুদ্দোহা সুমন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, গতবছরের ১৯ জুলাই রাজধানীর খিলগাঁও এলাকায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন সালাউদ্দিন সুমন। এ সময় আসামিদের ছোড়া গুলিতে ঘটনাস্থলে সালাউদ্দিনের মৃত্যু হয়। ওই ঘটনায় ভিকটিমের স্ত্রী বাদী হয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম উল্লেখ করে হত্যা মামলাটি দায়ের করেন।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ২০ আগস্ট রাতে রাজধানীর বনশ্রী এলাকা থেকে সাবেক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব.) এবি তাজুল ইসলামকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এরপর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরে ছাত্রদল নেতা রফিকুল ইসলাম নয়ন হত্যা মামলায় তাকে  গ্রেফতার দেখিয়ে রিমান্ডে নেওয়া হয়। তারপর থেকে তিনি কারাগারে আটক রয়েছেন। ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর পল্টন থানা এলাকায় রমজান মিয়া জীবন হত্যা মামলায়ও গ্রেফতার দেখানো হয়েছে তাকে।


বিষয়:
আওয়ামী লীগহাইকোর্টমামলা
