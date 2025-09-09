X
মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
কাঠমান্ডুতে আটকে পড়া বিমানের যাত্রীরা যেখানে তথ্য পাবেন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:১৭আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:১৭
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স

বাংলাদেশ বিমানের যাত্রীরা যারা কাঠমান্ডু-ঢাকা রুটের ফ্লাইট সম্পর্কিত তথ্য বা আপডেট খুঁজছেন, তাদের বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের কয়েকটি নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং।

যোগাযোগের নম্বরগুলো হচ্ছে- কাঠমান্ডু অফিসের কান্ট্রি ম্যানেজার: +9779851037510, স্টেশন ম্যানেজার: +977 9851026159 এবং বিক্রয়: +977 9847918402।

সরকারি কাজে নেপাল সফরে আসা প্রায় শতাধিক বাংলাদেশি কর্মকর্তা ও ফুটবলার বর্তমানে কাঠমান্ডুতে আটকা পড়েছেন। বর্তমানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বা উদ্দেশ্যে নেপাল ভ্রমণকারী পর্যটকের সংখ্যা তাৎক্ষণিকভাবে নির্ধারণ করা যায়নি বলে জানিয়েছে দূতাবাস।

কাঠমান্ডুর বাংলাদেশ মিশনের হটলাইনগুলো নেপালে আটকে পড়া ৩৫০ টিরও বেশি বাংলাদেশি নাগরিকের কাছ থেকে কল পেয়েছে। বেশিরভাগ কলই বিমানের ফ্লাইটের বিবরণ বা স্থগিত এবং ভবিষ্যতের সময়সূচি নিয়ে তাদের অনুসন্ধান সম্পর্কিত। ধারণা করা হচ্ছে যে, প্রায় ৫০০ বাংলাদেশি বিমান যাত্রী বর্তমানে নেপালে আটকা পড়েছেন।

কাঠমান্ডুতে বাংলাদেশ দূতাবাস সূত্রে জানা গেছে, উৎভূত নিরাপত্তা পরিস্থিতি অনুযায়ী বিমানের ফ্লাইট পুনরায় শিডিউল করা হবে এবং নেপালের বেসামরিক বিমান চলাচলের নির্দেশনা অনুযায়ী ফ্লাইট পুনরায় চালু করা হবে।

/এসও/এমএইচআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ বিমাননেপালপ্রেস উইং
সর্বশেষ খবর
বুধবার ঢাবিতে ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ
যৌন হয়রানির অভিযোগে শিক্ষককে বরখাস্তের দাবিতে রাজশাহীতে বিক্ষোভ
পুলিশের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণা, এক ব্যক্তির কারাদণ্ড
আদালত ভবনের দোতলা থেকে হাতকড়াসহ লাফ দিলো আসামি
সর্বাধিক পঠিত
ধিক্কার জানালেন সারজিস
দুই মহাসড়কে তীব্র যানজট, গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ
গোয়ালন্দের অধিকাংশ মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন গ্রেফতার আতঙ্কে আত্মগোপনে
‘তারা ৫০০ কোটি টাকা খরচ করে হলেও চাইবে আমি মনোনয়ন না পাই’
কাঠমান্ডুতে নামতে পারেনি বিমান, ফিরেছে ঢাকায়
