বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৩০আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৩৩
জুলাই শহীদদের আকাঙ্ক্ষা লালন করাই আমাদের উদ্দেশ্য: সাদিক কায়েম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের বিজয়ী প্রার্থীরা রায়েরবাজারে বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে সমাহিত জুলাই শহীদদের কবর জিয়ারত করেছেন।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টার দিকে ডাকসুর নবনির্বচিত সহ-সভাপতি (ভিপি) সাদিক কায়েমের নেতৃত্বে  সাধারণ সম্পাদক (জিএস) এস এম ফরহাদ ও সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) মহিউদ্দীন খানসহ অন্যান্যারা উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় সাদিক কায়েম বলেন, ‌‌শহীদরা আমাদের প্রেরণার বাতিঘর। আমরা যখন হতাশ হয়ে পড়েছিলাম, শহীদেরা আমাদের পথ দেখিয়েছেন। শহীদদের আমানত যেন আমরা রক্ষা করতে পারি। বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে তাদের  যে আকাঙ্ক্ষা, সেটি পুনরজ্জীবিত করার জন্য আমরা আজ শহীদদের কবর জিয়ারত করতে এসেছি।'

ডাকসু ভিপি আরও বলেন, ‍শহীদদের আকাঙক্ষা লালন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। জুলাই অভ্যুত্থানে আমাদের যে ২ হাজার ভাইবোন শহীদ হয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের পরিবার আমাদের পরিবার। তাদের প্রত্যাশা পূরণ করাই আমাদের প্রধান কাজ। আমরা সবার কাছে আমাদের ওপর অর্পিত আমানত রক্ষার জন্য দোয়া চাই।'

