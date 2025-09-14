X
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
যাত্রাবাড়ীতে ডিবি পরিচয়ে ডাকাতি 

ট্রাক, প্রাইভেটকার-মোটরসাইকেলসহ তিন ডাকাত গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৩১আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৩১
গ্রেফতার ব্যক্তিরা

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে ডিবি পরিচয়ে ডাকাতির ঘটনায় ট্রাক, প্রাইভেটকার ও মোটরসাইকেলসহ ডাকাত দলের তিন সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ।

রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া শাখা থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। 

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন—মনোয়ার হোসেন সকাল ওরফে বাবু (৩৪), মো. টিটু মিয়া (৩২) ও মো. মিঠু মিয়া (৪৮)। এসময় তাদের কাছ থেকে একটি ট্রাক, একটি প্রাইভেটকার, একটি মোটরসাইকেল ও ২৯৭ প্যাকেট আর্ট পেপার উদ্ধার করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, জনৈক মো. সেলিম মোল্লা বাদী হয়ে গত ১০ সেপ্টেম্বর যাত্রাবাড়ী থানায় একটি ডাকাতি মামলা দায়ের করেন। মামলার এজাহারে বলা হয়, ৩০ আগস্ট রাত আনুমানিক ১টা ৫০ মিনিটে যাত্রাবাড়ীর মাতুয়াইল পশ্চিমপাড়ায় আর্ট পেপারবাহী একটি ট্রাক আটকায় চারজন অজ্ঞাত ব্যক্তি। তারা নিজেদের ডিবি পুলিশ পরিচয় দিয়ে চালান দেখতে চায়। চালানে সমস্যা আছে বলে চালককে ভয়ভীতি দেখিয়ে মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয় এবং ইলেকট্রিক শক মেশিন দিয়ে ভয় দেখিয়ে ট্রাকটি ডেমরার দিকে চালাতে বাধ্য করে। পরে মৃধাবাড়ী ইউটার্ন এলাকায় গিয়ে তারা ট্রাকটি নিয়ে পালিয়ে যায়।

মামলা তদন্তের অংশ হিসেবে সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ, গোয়েন্দা তথ্য ও প্রযুক্তির সহায়তায় অপরাধীদের অবস্থান শনাক্ত করা হয়। এরপর শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টায় মিরপুরে অভিযান চালিয়ে মনোয়ার হোসেন সকালকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দুপুর ২টা ৫ মিনিটে চাঁদপুরের হাইমচর এলাকায় অভিযান চালিয়ে টিটু মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়। পরে রাত ৯টা ৩০ মিনিটে বাবুবাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে মিঠু মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়। 
তাদের দেওয়া তথ্য মতে ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত ট্রাক, প্রাইভেটকার, মোটরসাইকেল ও আর্ট পেপার উদ্ধার করা হয়।

ডিএমপি আরও জানায়, গ্রেফতার ব্যক্তিরা পেশাদার সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের সক্রিয় সদস্য। তারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা রাজধানীর ব্যবসায়ীরা ও পণ্যবাহী ট্রাকগুলোকে অনুসরণ করে সুবিধাজনক স্থানে পথরোধ করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয় দিয়ে লুটপাট চালাতো। গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

