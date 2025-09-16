X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কারাগারে মাসব্যাপী মাদকবিরোধী কার্যক্রম শুরু কারা অধিদফতরের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২৪আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২৫
কারাগারে চলছে মাদকবিরোধী অভিযান
সারা দেশের মতো দেশের কারাগারগুলোতেও মাদকের প্রভাব বিস্তার করেছে। এবার কারাগারকে মাদকমুক্ত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে কারা অধিদফতর। এর অংশ হিসেবে কারারক্ষী, বন্দি এবং দর্শনার্থীদের ওপর ডোপ টেস্ট চালু করা হবে।
 
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) কারা অধিদফতরের সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন) আবুল বাশার সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
 
মাদকবিরোধী মাস ঘোষণা
 
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বর্তমান বিশ্বে মাদকের ভয়াবহতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের আর্থ–সামাজিক প্রেক্ষাপটেও মাদকের প্রভাব উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। দেশের কারাগারও এর বাইরে নয়। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ জেল সেপ্টেম্বর মাসকে মাদকবিরোধী কার্যক্রমের মাস ঘোষণা করে দেশব্যাপী মাদকবিরোধী অভিযান শুরু করেছে।
 
'জিরো টলারেন্স’ নীতি
 
বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশ জেল মাদকের বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে স্থানীয় কারা প্রশাসন, জেলা প্রশাসন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের সহযোগিতায় নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে— কারাগারে প্রবেশের সময় দর্শনার্থী, বন্দি ও কারা কর্মকর্তা–কর্মচারীদের বিশেষ তল্লাশি, কারারক্ষী, বন্দি ও দর্শনার্থীদের জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম, সন্দেহভাজন কারারক্ষী ও বন্দিদের ডোপ টেস্ট চালু। 
 
ডোপ টেস্টের মাধ্যমে সম্ভাব্য মাদকসেবীদের শনাক্ত করে অধিকতর নজরদারি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে।
 
সংশোধন ও পুনর্বাসন
 
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ‘রাখিব নিরাপদ, দেখাবো আলোর পথ’ মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে দেশের কারাগারগুলোতে বিপথগামী মানুষদের সংশোধন এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জেল কাজ করে যাচ্ছে।
/এবি/আরআইজে/
বিষয়:
আদালতকারাগারমাদক দ্রব্য
সম্পর্কিত
বর্তমান স্বামীকে নিয়ে সাবেক স্বামীকে হত্যার অভিযোগ
যৌতুক মামলায় আত্মসমর্পণ করে জামিন পেলেন সানাইয়ের স্বামী
জুলাই আন্দোলনের মামলায় ভার্চুয়ালি হাজিরা দিলেন ৯ আসামি
সর্বশেষ খবর
‘ওরা পোশাক শ্রমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী’
‘ওরা পোশাক শ্রমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী’
বারবার ট্রায়াল নিয়ে জাভেদের প্রশ্ন
বারবার ট্রায়াল নিয়ে জাভেদের প্রশ্ন
জাতিসংঘের অন্দর সাজলো চীনা প্রযুক্তিতে
জাতিসংঘের অন্দর সাজলো চীনা প্রযুক্তিতে
পাইক্রফটকে অপসারণের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে আইসিসি
পাইক্রফটকে অপসারণের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে আইসিসি
সর্বাধিক পঠিত
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
রংপুরে আ.লীগ নেতার বাড়িতে শতাধিক যুবকের অনশন
রংপুরে আ.লীগ নেতার বাড়িতে শতাধিক যুবকের অনশন
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
জুলাই সনদ নিয়ে মতামত চূড়ান্ত বিএনপির, স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত
জুলাই সনদ নিয়ে মতামত চূড়ান্ত বিএনপির, স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত
দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার অনুষ্ঠানের সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতাকর্মীরা
দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার অনুষ্ঠানের সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতাকর্মীরা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media