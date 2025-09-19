কাওরান বাজারে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল, একজন গ্রেফতার

রাজধানীর কাওরান বাজারে ঝটিকা মিছিল করেছে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগ। এ সময় আরিব হোসেন (২০) নামে এক ছাত্রলীগ কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) জুমার নামাজের পর কাওরান বাজার পেট্রো বাংলার সামনে থেকে রেল গেট পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের শতাধিক নেতাকর্মী মিছিল করে। এ সময় কাওরান বাজার সার্কফ্লোয়ার সামনে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর উপরিস্থিতি দেখা গেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শুক্রবার জুমার নামাজের সময় কাওরান বাজারে পেট্রো বাংলা ভবনের সামনে থেকে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের মিছিলে বের করে। এ সময় তারা ‘জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু; জয়তু শেখ হাসিনা; শেখ হাসিনা আসবে, বাংলাদেশ কাঁপবে’সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। মিছিলের সময় কাওরান বাজারে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর উপস্থিতি দেখা গেছে।
মিছিল থেকে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোবারক হোসেন বলেন, তারা নামাজের সময় মিছিল করেছে। আমাদের ধারণা ছিল, নামাজের মিছিল। আমাদের সেইভাবে প্রস্তুতি নেওয়া ছিল। পরে মিছিলের খবর পেয়ে সেখান থেকে একজনকে গ্রেফতার করা হয়।