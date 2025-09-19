X
শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪ আশ্বিন ১৪৩২
কাওরান বাজারে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল, একজন গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৫৯আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৫৯
আরিব হোসেন

রাজধানীর কাওরান বাজারে ঝটিকা মিছিল করেছে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগ। এ সময় আরিব হোসেন (২০) নামে এক ছাত্রলীগ কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) জুমার নামাজের পর কাওরান বাজার পেট্রো বাংলার সামনে থেকে রেল গেট পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের শতাধিক নেতাকর্মী মিছিল করে। এ সময় কাওরান বাজার সার্কফ্লোয়ার সামনে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর উপরিস্থিতি দেখা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শুক্রবার জুমার নামাজের সময় কাওরান বাজারে পেট্রো বাংলা ভবনের সামনে থেকে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের মিছিলে বের করে। এ সময় তারা ‘জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু; জয়তু শেখ হাসিনা; শেখ হাসিনা আসবে, বাংলাদেশ কাঁপবে’সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। মিছিলের সময় কাওরান বাজারে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর উপস্থিতি দেখা গেছে।

মিছিল থেকে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোবারক হোসেন বলেন, তারা নামাজের সময় মিছিল করেছে। আমাদের ধারণা ছিল, নামাজের মিছিল। আমাদের সেইভাবে প্রস্তুতি নেওয়া ছিল। পরে মিছিলের খবর পেয়ে সেখান থেকে একজনকে গ্রেফতার করা হয়।

 

/এবি/আরকে/
বিষয়:
গ্রেফতার
মিছিল করার অভিযোগে গ্রেফতার আওয়ামী লীগ নেতা কারাগারে
তেজগাঁওয়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জেল পলাতক আসামি গ্রেফতার
সনি হত্যা মামলার আসামি টগর এবার অস্ত্র কারবারে, র‍্যাবের হাতে গ্রেফতার
ডিসেম্বরে সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে থাকছে বাংলাদেশ-ভারতের ক্লাবও
ডিসেম্বরে সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে থাকছে বাংলাদেশ-ভারতের ক্লাবও
দুনিথের পাশে অভিভাবকের মতোই থাকবেন জয়সুরিয়া
দুনিথের পাশে অভিভাবকের মতোই থাকবেন জয়সুরিয়া
বিপ্লবী সংগঠন না থাকলে বিপ্লব হয় না: মির্জা ফখরুল
বিপ্লবী সংগঠন না থাকলে বিপ্লব হয় না: মির্জা ফখরুল
জ্বলছে লাল-সবুজ বাতি, তবু ‘ভরসা’ হাতের ইশারা
জ্বলছে লাল-সবুজ বাতি, তবু ‘ভরসা’ হাতের ইশারা
১৯ পদের ১৮টিতে বিএনপি সমর্থিত ও একটিতে জামায়াত প্রার্থী জয়ী
কুড়িগ্রাম আইনজীবী সমিতির নির্বাচন১৯ পদের ১৮টিতে বিএনপি সমর্থিত ও একটিতে জামায়াত প্রার্থী জয়ী
সচিবালয়ে আবারও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিক্ষোভ
সচিবালয়ে আবারও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিক্ষোভ
সরকারি পেনশন সুবিধায় আসছে ব্যাপক পরিবর্তন
সরকারি পেনশন সুবিধায় আসছে ব্যাপক পরিবর্তন
চট্টগ্রাম দিয়ে আলমগীর কবির ও রায়হান কবিরের দেশ ছাড়ার গুঞ্জন
চট্টগ্রাম দিয়ে আলমগীর কবির ও রায়হান কবিরের দেশ ছাড়ার গুঞ্জন
জামায়াত নেতার অপসারণ চেয়ে ‘জুলাই যোদ্ধা’ পরিবারের আল্টিমেটাম 
জামায়াত নেতার অপসারণ চেয়ে ‘জুলাই যোদ্ধা’ পরিবারের আল্টিমেটাম 
 
 
