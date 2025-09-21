X
রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এবার জানুয়ারিতেই শিক্ষার্থীদের নতুন বই দেওয়া হবে: অর্থ উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:১৩আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:১৩
এবার শিক্ষার্থীরা যাতে জানুয়ারিতেই নতুন বই পান সে জন্য সেপ্টেম্বরে অর্ডার দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে

চলতি বছর শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দিতে দেরি হলেও, আগামী শিক্ষাবর্ষে জানুয়ারিতেই শিক্ষার্থীরা নতুন বই পাবে বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেছেন, ‘গত বছর বই ছাপানোর অর্ডার দেওয়া হয়েছিল নভেম্বরে। এবার শিক্ষার্থীরা যেন জানুয়ারিতেই নতুন বই পায় সে জন্য সেপ্টেম্বরে অর্ডার দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে কিছু অর্ডার দেওয়া হয়েছে। যাচাই-বাছাই করে বাকিগুলো সেপ্টেম্বরের মধ্যেই দেওয়া হবে।’

রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি এসব কথা বলেন।

বৈঠকের সিদ্ধান্তের বিষয়ে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘নতুন বই আমাদের দেওয়ার কথা ১ জানুয়ারিতে। কতগুলো আমরা এরইমধ্যে অর্ডার দিয়েছি। তবে আমরা আরও ভালোভাবে যাচাই করার জন্য আজকে বলেছি।’

তিনি বলেন, ‘এর আগে যারা যারা পেয়েছিল তাদের বইয়ের মান কেমন ছিল, কাগজের কোয়ালিটি কী ছিল এবং কারা একাধিক পাচ্ছে, মনোপলি হচ্ছে কি-না, আমরা সে কারণে লিস্ট থেকে আরেকটু যাচাই-বাছাই করব। আজকে বই কেনার যে প্রস্তাব ছিল সেটি প্রত্যাহার করা হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘অনিয়মের সংবাদ আমরা মাঝেমধ্যে পাই, ঠিকমতো করে না। আর একজন একটা অর্ডার নিয়ে বাকিগুলো নিয়ে নিয়েছে, সে ধরনের কিছু কিছু অভিযোগ আছে। সেই প্রতিষ্ঠানগুলো আইডেন্টিফাই (চিহ্নিত) করতে বলেছি।’

এবার কি জানুয়ারিতে শিক্ষার্থীরা নতুন বই পাবে? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের উত্তরে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘এবার জানুয়ারিতেই বই পাবে। গতবার তো আমরা নভেম্বরে অর্ডার দিয়েছিলাম। গতবার যেহেতু নভেম্বরে হয়েছিল, এখন মাত্র ২১ সেপ্টেম্বর। আমরা নেক্সট উইকে সম্ভবত আবার বসবো।’

গত বছর শিক্ষার্থীরা নতুন বই পেতে মার্চ মাস হয়ে গিয়েছিল, সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে এমন কথা বলা হলে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘এবার জানুয়ারিতেই পাবে। এজন্যই তো সেপ্টেম্বরে নিয়ে আসা হয়েছে।’

অনিয়মের তালিকায় কতগুলো প্রতিষ্ঠান আছে জানতে চাইলে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘বিষয়টা দেখতে বলা হয়েছে।’

কোন কোন প্রতিষ্ঠানে দিয়ে বই ছাপানো হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত কবে নাগাদ হতে পারে? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের উত্তরে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘এ মাসের মধ্যেই সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। আমরা চেষ্টা করছি সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে যাচাই-বাছাই করে নিয়ে আসুক।’

/এসআই/এমএইচআর/
বিষয়:
নতুন বইয়ের খবরশিক্ষা প্রতিষ্ঠানপ্রাথমিক শিক্ষাশিক্ষার্থীড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ
সম্পর্কিত
রাবিতে রবিবার শিক্ষক-কর্মচারীদের কর্মবিরতি
রাবিতে আন্দোলনের মুখে ফের ‘পোষ্য কোটা’ স্থগিতের ঘোষণা
শিক্ষার্থীদের সততার চর্চা করতে হবে: অর্থ উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
যাত্রাবাড়ীতে ‘পালিত’ নাতির হাতে হত্যার শিকার বৃদ্ধা নারী
যাত্রাবাড়ীতে ‘পালিত’ নাতির হাতে হত্যার শিকার বৃদ্ধা নারী
শেখ হাসিনা-রেহানা-টিউলিপের মামলায় চতুর্থ দিনে ৪ জনের সাক্ষ্য
প্লট বরাদ্দে দুর্নীতিশেখ হাসিনা-রেহানা-টিউলিপের মামলায় চতুর্থ দিনে ৪ জনের সাক্ষ্য
খুলনায় বাস্তুহারা কলোনিতে উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত, সংঘর্ষে ওসিসহ আহত ৩০
খুলনায় বাস্তুহারা কলোনিতে উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত, সংঘর্ষে ওসিসহ আহত ৩০
তুরাগে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগে স্বামীসহ গ্রেফতার ২
তুরাগে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগে স্বামীসহ গ্রেফতার ২
সর্বাধিক পঠিত
বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: রিপোর্ট
বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: রিপোর্ট
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
জিয়ার পথ ধরে জাতিসংঘে ইউনূস, স্বার্থ-উদ্দেশ্য নিয়ে কৌতূহল
জিয়ার পথ ধরে জাতিসংঘে ইউনূস, স্বার্থ-উদ্দেশ্য নিয়ে কৌতূহল
আমিরাতের ‘ভিসা নিষেধাজ্ঞা’ নিয়ে যা বলছে দূতাবাস
আমিরাতের ‘ভিসা নিষেধাজ্ঞা’ নিয়ে যা বলছে দূতাবাস
এসি বিস্ফোরণ ঠেকাতে যে কাজ অবশ্য করণীয়
এসি বিস্ফোরণ ঠেকাতে যে কাজ অবশ্য করণীয়
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media