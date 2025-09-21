X
রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গোয়েন্দা পরিচয়ে তুর্কি নাগরিকের কাছে চাঁদা দাবির অভিযোগে একজন গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৮আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৮
পুলিশের হেফাজতে গ্রেফতার ব্যক্তি

রাজধানীতে তুরস্কের এক নাগরিকের কাছে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এনএসআই) কর্মকর্তা পরিচয়ে চাঁদা দাবির অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করেছে ডিএমপির গুলশান থানা-পুলিশ। শনিবার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মিরপুরের পূর্ব কাজীপাড়া এলাকায় থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তার নাম মো. রুবেল হোসেন (৩৮) ।

গুলশান থানা-পুলিশ জানায়, গত ৩১ আগস্ট  টার্কিশ এয়ারলাইনস কর্মকর্তা সেরকান আকানের কাছে অজ্ঞাত নম্বর থেকে একটি কল আসে। ফোনকলকারী নিজেকে এনএসআই গুলশান জোনের সহকারী পরিচালক আব্দুল মুহিন পরিচয় দেয় এবং পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের জন্য ফোন দেওয়া হয়েছে বলে জানায়। সে সেরকানের পাসপোর্ট নম্বর ও জন্ম তারিখ মিলিয়ে নেয় এবং পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন করে এসবিতে জমা দিতে হবে বলে জানায়। এ কাজের জন্য পাঁচ হাজার টাকা চায়। আরও জানায়, না হলে ভেরিফিকেশন আটকে যাবে, তখন ১ লাখ টাকা দিতে হবে। সেরকান টাকা দিতে অস্বীকার করলে ওই ব্যক্তি নানাভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। পরে টার্কিশ এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে থানায় লিখিতভাবে জানানো হলে গুলশান থানায় একটি নিয়মিত মামলা হয়।

গুলশান থানা সূত্রে আরও জানা যায়, মামলাটি তদন্তকালে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় গুলশান থানা-পুলিশের একটি টিম শনিবার দুপুরে পূর্ব কাজীপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে রুবেলকে গ্রেফতার করে। তার কাছ থেকে একটি মোবাইল সিম ও বিভিন্ন মানুষের পাসপোর্টের তথ্য সংবলিত কাগজপত্র উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতার ব্যক্তিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানায় থানা পুলিশ।

/আইএ/আরকে/
বিষয়:
গ্রেফতার
সম্পর্কিত
আ. লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের ৮ নেতাকর্মী গ্রেফতার
তুরাগে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগে স্বামীসহ গ্রেফতার ২
গোপালগঞ্জে ৩১ মাদক মামলার আসামি ফের মাদকসহ গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
সংবাদ সংগ্রহে যাওয়া সাংবাদিকদের ‘সন্ত্রাসী’ বললেন ম্যাজিস্ট্রেট
সংবাদ সংগ্রহে যাওয়া সাংবাদিকদের ‘সন্ত্রাসী’ বললেন ম্যাজিস্ট্রেট
ডেঙ্গুতে একদিনে ১২ মৃত্যু
ডেঙ্গুতে একদিনে ১২ মৃত্যু
আমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
ক্ষমা চাইলেন ইসলামি বক্তাআমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
ধর্ষণের পর মাদ্রাসাছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভিযুক্ত ‘জামায়াত কর্মী’ গ্রেফতার
ধর্ষণের পর মাদ্রাসাছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভিযুক্ত ‘জামায়াত কর্মী’ গ্রেফতার
সর্বাধিক পঠিত
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
আমিরাতের ‘ভিসা নিষেধাজ্ঞা’ নিয়ে যা বলছে দূতাবাস
আমিরাতের ‘ভিসা নিষেধাজ্ঞা’ নিয়ে যা বলছে দূতাবাস
জনপ্রশাসন সচিব মোখলেস উর রহমান প্রত্যাহার
জনপ্রশাসন সচিব মোখলেস উর রহমান প্রত্যাহার
একীভূত হওয়ার আলোচনায় এনসিপি ও গণঅধিকার পরিষদ
একীভূত হওয়ার আলোচনায় এনসিপি ও গণঅধিকার পরিষদ
আজ শুভ মহালয়া
আজ শুভ মহালয়া
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media