সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
পরিবেশ অধিদফতরের অভিযানে ২৫৪৪ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১৭আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১৭
দেশব্যাপী পরিবেশ অধিদফতরের অভিযান অব্যাহত

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ উদ্যোগে পরিবেশ অধিদফতর দেশব্যাপী বিশেষ মোবাইল কোর্ট ও এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করেছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শনিবার (২১ সেপ্টেম্বর) দেশের বিভিন্ন জেলায় পলিথিন, শব্দদূষণ, কালো ধোঁয়া, বায়ুদূষণ এবং অবৈধ বালু উত্তোলনের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়।

রবিবার পরিবেশ মন্ত্রণালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ভোলা ও নড়াইল জেলায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিশেষ অভিযানে নিষিদ্ধ পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাতের অপরাধে ২টি মামলায় ২ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এছাড়া মোট ২৫৪৪ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়।

এ সময় বাজার, সুপারশপ ও দোকান মালিকসহ সাধারণ জনগণকে সতর্ক করার পাশাপাশি সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, শনিবার চুয়াডাঙ্গা ও রাজবাড়ীতে শব্দদূষণ বিরোধী অভিযান চালানো হয়। এসব জেলায় ৩টি ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে ৮টি মামলায় ৬ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। ১৬টি হাইড্রোলিক হর্ণ জব্দ করা হয়। কিছু যানবাহনের চালককে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়।

পরিবেশ অধিদফতর জানিয়েছে, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

/এসএনএস/এম/
বিষয়:
ভ্রাম্যমাণ আদালতপরিবেশ দূষণপরিবেশ মন্ত্রণালয়
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media