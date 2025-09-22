পরিবেশ অধিদফতরের অভিযানে ২৫৪৪ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ উদ্যোগে পরিবেশ অধিদফতর দেশব্যাপী বিশেষ মোবাইল কোর্ট ও এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করেছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শনিবার (২১ সেপ্টেম্বর) দেশের বিভিন্ন জেলায় পলিথিন, শব্দদূষণ, কালো ধোঁয়া, বায়ুদূষণ এবং অবৈধ বালু উত্তোলনের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়।
রবিবার পরিবেশ মন্ত্রণালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ভোলা ও নড়াইল জেলায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিশেষ অভিযানে নিষিদ্ধ পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাতের অপরাধে ২টি মামলায় ২ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এছাড়া মোট ২৫৪৪ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়।
এ সময় বাজার, সুপারশপ ও দোকান মালিকসহ সাধারণ জনগণকে সতর্ক করার পাশাপাশি সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, শনিবার চুয়াডাঙ্গা ও রাজবাড়ীতে শব্দদূষণ বিরোধী অভিযান চালানো হয়। এসব জেলায় ৩টি ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে ৮টি মামলায় ৬ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। ১৬টি হাইড্রোলিক হর্ণ জব্দ করা হয়। কিছু যানবাহনের চালককে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়।
পরিবেশ অধিদফতর জানিয়েছে, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।