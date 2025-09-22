সারাদেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার আরও ১৬৮২

রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে বিশেষ অভিযান চালিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ১,৬৮২ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এদের মধ্যে বিভিন্ন মামলা ও ওয়ারেন্ট আসামি ১,০৬৩ জন এবং অন্যান্য অপরাধে ৬১৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
সোমবার (২৬ আগস্ট) পুলিশ সদর দফতরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এএইচএম শাহাদাত হোসাইন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশের নিয়মিত বিশেষ অভিযানে রবিবার ২৪ ঘণ্টায় ১,৬৮২ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ সময় তাদের কাছ থেকে একটি দেশিয় এলজি, একটি রিভালবার ও একটি চাকু জব্দ করা হয়।