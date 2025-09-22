X
সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সারাদেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার আরও ১৬৮২

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:০০আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:০০
সারাদেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার আরও ১৬৮২

রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে বিশেষ অভিযান চালিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ১,৬৮২ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এদের মধ্যে বিভিন্ন মামলা ও ওয়ারেন্ট আসামি ১,০৬৩ জন এবং অন্যান্য অপরাধে ৬১৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সোমবার (২৬ আগস্ট) পুলিশ সদর দফতরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এএইচএম শাহাদাত হোসাইন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশের নিয়মিত বিশেষ অভিযানে রবিবার ২৪ ঘণ্টায় ১,৬৮২ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ সময় তাদের কাছ থেকে একটি দেশিয় এলজি, একটি রিভালবার ও একটি চাকু জব্দ করা হয়।

/এবি/এমএইচআর/
বিষয়:
পুলিশগ্রেফতার
সম্পর্কিত
ইন্সপেক্টর থেকে এএসপি হলেন ৩৯ কর্মকর্তা
তিনটি আবাসিক হোটেলে পুলিশের অভিযান, ১৪ নারীসহ গ্রেফতার ২০
রাজধানীতে আ.লীগের ৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
হাতকড়া পরা অবস্থায় আসামির পলায়ন
হাতকড়া পরা অবস্থায় আসামির পলায়ন
অনলাইনে নিবন্ধনের মাধ্যমে প্রবাসীরা যেভাবে ভোট দেবেন
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনঅনলাইনে নিবন্ধনের মাধ্যমে প্রবাসীরা যেভাবে ভোট দেবেন
‘বিশ্বের শীর্ষ ২ শতাংশ বিজ্ঞানী’র তালিকায় ঢাবির ৩৫ শিক্ষক-গবেষক
‘বিশ্বের শীর্ষ ২ শতাংশ বিজ্ঞানী’র তালিকায় ঢাবির ৩৫ শিক্ষক-গবেষক
পাবনায় নদীর ঘাট দখল, ব্যাপক গোলাগুলি, বিএনপি কার্যালয়ে আগুন
পাবনায় নদীর ঘাট দখল, ব্যাপক গোলাগুলি, বিএনপি কার্যালয়ে আগুন
সর্বাধিক পঠিত
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
ঝটিকা মিছিল নিয়ে ব্যবস্থা: ক্ষোভ পুলিশে
ঝটিকা মিছিল নিয়ে ব্যবস্থা: ক্ষোভ পুলিশে
যেসব কারণে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বাড়ছে পর্যটকদের মৃত্যু
যেসব কারণে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বাড়ছে পর্যটকদের মৃত্যু
রিজার্ভ চুরির পুরো অর্থ ফেরত আসার সম্ভাবনা কতটুকু
রিজার্ভ চুরির পুরো অর্থ ফেরত আসার সম্ভাবনা কতটুকু
ইন্সপেক্টর থেকে এএসপি হলেন ৩৯ কর্মকর্তা
ইন্সপেক্টর থেকে এএসপি হলেন ৩৯ কর্মকর্তা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media