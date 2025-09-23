X
মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
ডিবি রমনা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডিসিকে বদলি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৫৪আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৫৫
ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) রমনা বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি, ভারপ্রাপ্ত ডিসি) ইলিয়াস কবিরকে ডিএমপি সদরদপ্তরের আইসিটি বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ভারপ্রাপ্ত ডিসি) হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।

ডিএমপি সূত্রে জানা যায়, বিসিএস ২৫তম ব্যাচের কর্মকর্তা ইলিয়াস কবির আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তাকে পদোন্নতি বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। একই ব্যাচের অনেক কর্মকর্তা অতিরিক্ত ডিআইজি পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। গত ১১ মার্চ ডিবি রমনা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডিসির দায়িত্ব দেওয়া হয়। যদিও ইলিয়াস কবির এখনও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) পদমর্যাদায় রয়েছেন। সম্প্রতি তার বেশকিছু কর্মকাণ্ড বিতর্কের জন্ম দেওয়ায় তাকে ডিবি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশডিএমপিবদলি
