মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
শাহজালালে সাড়ে ৭ হাজার পিস ইয়াবাসহ মা-মেয়ে গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:২৪আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:২৪
ইয়াবাসহ গ্রেফতার মা ও মেয়ে

বিমানযাত্রী বেশে মাদক পরিবহনের সময়  তাদের সঙ্গে থাকা দুইটি ট্রলি ব্যাগের হাতলের স্টিলের ভেতরে ও শরীরে বিশেষ কায়দায় রাখা ৭ হাজার ৫৮০ পিস ইয়াবাসহ রোজিনা (৪০) ও ফাহমিদা ইয়াসমিন (২০) নামে মা ও মেয়েকে গ্রেফতার করেছে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবি)।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় বিমানবন্দর থানায় তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়।

এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন জানায়, বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের অভ্যন্তরীণ ইউএস বাংলা ফ্লাইটে কক্সবাজার থেকে ঢাকায় ইয়াবা পরিবহনকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দুপুর দেড়টায়   রোজিনা (৪০) ও ফাহমিদা ইয়াসমিনকে (২০) অভ্যন্তরীণ টার্মিনাল থেকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এএপি অফিসে নিয়ে আসা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানান- বিশেষ কায়দায় তাদের সঙ্গে থাকা দুইটি ট্রলি ব্যাগের হাতলের স্টিলের ভেতরে ও নিজেদের শরীরে ইয়াবা পরিবহন করছে। পরবর্তীতে ধৃত মহিলাদ্বয়ের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তাদের সাথে থাকা দুইটি ট্রলি ব্যাগ তল্লাশি করে ট্রলি ব্যাগের হাতলের স্টিলের ভিতরে ৫ হাজার ৮০০ পিস ইয়াবা রয়েছে। এরপর নারী পুলিশ সদস্যরা তাদের শরীর তল্লাশি করলে ১ হাজার ৭৮০ পিস ইয়াবা পাওয়া যায়।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে এয়ারপোর্ট (১৩) আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অপারেশনাল কমান্ডার পুলিশ সুপার  মোজাম্মেল হক জানান, বিমানযাত্রী বেশে মাদক চোরাচালানের তৎপরতা সাম্প্রতিক সময়ে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা সব অপরাধ কার্যক্রম রোধে বরাবরের মতোই তৎপর আছি।

 

গ্রেফতারশাহজালাল বিমানবন্দরইয়াবা
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
