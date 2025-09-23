X
মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মাইলস্টোন ট্রাজেডি: ২১ জুলাইকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ‘শোক দিবস’ পালনের দাবি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৩৬আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৩৬
রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে হতাহতদের পরিবারের সদস্যরা/বাংলা ট্রিবিউন

রাজধানীর উত্তরার দিয়াবাড়িতে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসে গত ২১ জুলাই বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে হতাহতের ঘটনা ঘটে। এই দিনটিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শোক দিবস হিসেবে পালনসহ ৮ দফা দাবি জানিয়েছেন হতাহতদের পরিবারের সদস্যরা।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা তুলে ধরে সংবাদ সম্মেলন করেন তারা।

সরকারের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর সদস্যরা জানান, তারা অবর্ণনীয় ট্রমার মধ্য দিয়ে দিন পার করছেন। অনেকের জীবন-জীবিকা থমকে গেছে। বর্তমানে স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাড়া আর কেউ তাদের খোঁজখবর নিচ্ছে না। প্রধান উপদেষ্টা তিনজন শিক্ষকের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। কিন্তু শিক্ষার্থীদের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি।

ঘটনায় আহত জায়ানা মাহবুবের মা সানজিদা বেলায়েত বলেন, ‘আমার মেয়েটা পরিপাটি ছিল। হাতে মেহেদি দিত, ব্রেসলেট পরত। ওর হাত পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সে বলে, হাত জম্বির মতো হয়ে গেছে। ওর প্রশ্নের উত্তর আমি কী দেব? এই বাচ্চাগুলোকে সমাজ কোন চোখে দেখবে? কারও হাতে কলম উঠবে না।’

তিনি আরও বলেন, ‘আরেক বাচ্চা বসতে পারে না। তার ফিজিওথেরাপি দরকার। সেই বাচ্চার বাবা নেই। সে কার কাছে যাবে? আবিদুর রহিম নামের এক বাচ্চা কী যে কষ্ট পাচ্ছে। তার শরীরে আর কোনও জায়গা নেই যে চামড়া নেবে। একটা বাচ্চা মানসিক সমস্যা নিয়ে আবার ভর্তি হয়েছে। শব্দ শুনলে সে চিৎকার দেয়। অনেকে কানেও শোনে না। কয়েকজন শিক্ষকও আহত। তারা কি কর্মজীবনে ফিরতে পারবেন?’

দুর্ঘটনায় নিহত সামিউলের বাবা রেজাউল করিম বলেন, ‘আমরা ভালো নেই। দুই মাস ধরে ঘুমাতে পারি না। এ দেশে এত মানুষ, তবু পাশে কি কাউকে পাব না? এই মুহূর্তে আমাদের স্কুলের বারান্দায় থাকার কথা ছিল। কিন্তু এখন এখানে। সরকার আমাদের পাশে আসেনি।’

সরকারসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রেজাউল করিম বলেন, ‘লাশের সঙ্গে একটা কপি পেয়েছেন। এরপর আর কারও কোনও যোগাযোগ নেই।’

এ সময় নিহত-আহতদের পরিবারবর্গের পক্ষ থেকে ৮ দফা দাবি উপস্থাপন করেন নিহত নাজিয়া ও নাফির বাবা আশরাফুল ইসলাম।

দাবিগুলো হলো-

১. দুর্ঘটনার সঠিক তদন্ত ও দায়ীদের বিচার করা।

২. প্রত্যেক নিহতদের পরিবারকে ৫ কোটি টাকা এবং আহতদের ২ কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া।

৩. সরকারি ব্যবস্থাপনায় হেলথ কার্ড দেওয়া।

৪. দুর্ঘটনায় আহতদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা।

৫. ২১ জুলাই দিনটিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শোক দিবস হিসেবে পালন।

৬. নিহতদের কবর সংরক্ষণ।

৭. রাষ্ট্রীয়ভাবে নিহতদের শহীদী মর্যাদা দেওয়া।

৮. রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন ট্রাজেডিতে নিহতদের স্মরণে একটি মসজিদ নির্মাণ।

/এসএ/এমএইচআর/
বিষয়:
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানদুর্ঘটনামাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে
সম্পর্কিত
‘বিশ্বের শীর্ষ ২ শতাংশ বিজ্ঞানী’র তালিকায় ঢাবির ৩৫ শিক্ষক-গবেষক
এবার জানুয়ারিতেই শিক্ষার্থীদের নতুন বই দেওয়া হবে: অর্থ উপদেষ্টা
রাবিতে আন্দোলনের মুখে ফের ‘পোষ্য কোটা’ স্থগিতের ঘোষণা
সর্বশেষ খবর
কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের বালিয়াড়ি দখলমুক্ত করতে দোকান উচ্ছেদের নির্দেশ
কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের বালিয়াড়ি দখলমুক্ত করতে দোকান উচ্ছেদের নির্দেশ
স্ট্যান্ড দখলে নিতে হামলা চালিয়ে ১৬ গাড়ি ভাঙচুর যুবদল নেতাকর্মীর, আহত ১০
স্ট্যান্ড দখলে নিতে হামলা চালিয়ে ১৬ গাড়ি ভাঙচুর যুবদল নেতাকর্মীর, আহত ১০
নিউইয়র্কের ট্রাফিক, জাতিসংঘ অধিবেশন আর ম্যাক্রোঁ-ট্রাম্পের রসিকতা
ট্রাম্পের বহরে আটকে গেলেন ম্যাক্রোঁনিউইয়র্কের ট্রাফিক, জাতিসংঘ অধিবেশন আর ম্যাক্রোঁ-ট্রাম্পের রসিকতা
সীমা দত্তকে অপমান-অবমাননার প্রতিবাদ নারীমুক্তি কেন্দ্রের
সীমা দত্তকে অপমান-অবমাননার প্রতিবাদ নারীমুক্তি কেন্দ্রের
সর্বাধিক পঠিত
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন স্কুল সভাপতি, ক্লাসে ঢুকে পেটালেন অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রীকে
শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন স্কুল সভাপতি, ক্লাসে ঢুকে পেটালেন অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রীকে
দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামে স্বর্ণ
দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামে স্বর্ণ
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
দেশে দেশে বাংলাদেশিদের ভিসা জটিলতা
দেশে দেশে বাংলাদেশিদের ভিসা জটিলতা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media