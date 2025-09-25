সেলিম আল দীনের পদক ফেরত দিতে চারজনকে আইনি নোটিশ

দেশ বরেণ্য নাট্যকার প্রয়াত সেলিম আল দীনের অর্জিত বিভিন্ন পদক, পুরস্কার, নাটকের পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র সংরক্ষণে ফেনীতে অবস্থিত তার জাদুঘরে জমা করতে মঞ্চ নাটক ও চলচ্চিত্র পরিচালক নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুসহ চারজনকে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সেলিম আল দীনের ভাইয়ের ছেলে ও সেলিম আল দীন কেন্দ্র, ফেনীর সহ-সভাপতি সালাহ উদ্দিন শুভ্রের পক্ষে এ নোটিশ পাঠান আইনজীবী শিহাব উদ্দিন খান।
নোটিশ পাওয়া অন্যান্যরা হলেন- মো. কামরুল হাসান, আব্দুস সালাম এবং নাসরিন সুলতানা বিলকিস।
পরে শিহাব উদ্দিন খান জানান, নাট্যকার সেলিম আল দীন একজন বিশ্বমানের নাট্যকার, লেখক, গবেষক ও নাট্য নির্দেশক ছিলেন। নাট্যজগতে তার অসামান্য অবদানের জন্য তিনি ‘নাট্যাচার্য’ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, একুশে পদক, স্বাধীনতা পদকসহ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পদক ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন তিনি। এছাড়া তিনি অসংখ্য নাটক রচনা করে সুনাম কুড়িয়েছেন।
নোটিশে আরও বলা হয়েছে, তার এই সমস্ত পদক, পুরস্কার, পাণ্ডুলিপি, মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী ও তার ব্যবহার্য সামগ্রী জাতীয় সম্পদ এবং দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৩ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের দায়িত্ব জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সংরক্ষণ করা এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাগুলোর পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা নেওয়া। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, প্রয়াত সেলিম আল দীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুবিধা নিয়ে নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, মো. কামরুল হাসান, আব্দুস সালাম এবং নাসরিন সুলতানা বিলকিস সেলিম আল দীনের সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন, ব্যবহার্য জিনিসপত্র, পাণ্ডুলিপি, পদক ও পুরস্কারগুলো নিজেরা ভাগাভাগি করে নিজেদের কাছে নিয়ে রেখেছেন, যা ধীরে ধীরে সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং প্রদর্শনের অভাবে সেলিম আল দীন ভক্ত, গবেষক ও অনুরাগীরা সেগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।
সেলিম আল দীনের জন্মস্থান ফেনীতে সেলিম আল দীন কেন্দ্র এবং সেই কেন্দ্রের অংশ হিসেবে ‘সেলিম আল দীন মিউজিয়াম’ রয়েছে যা ২০০৯ সাল থেকে সচল। উক্ত কেন্দ্র ও জাদুঘরে অগণিত ভক্ত, অনুরাগী, দেশী-বিদেশী গবেষকরা নিয়মিত যাতায়াত করলেও সেলিম আল দীনের মূল্যবান এই সব পদক, পুরস্কার, পাণ্ডুলিপি ও তার ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দেখা পাচ্ছেন না, যা সবাইকে মর্মাহত করছে।
নোটিশে ১৫ দিনের সময় উল্লেখ করে প্রয়াত সেলিম আল দীনের সমস্ত পদক, পাণ্ডুলিপি, পুরস্কার, মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী ও ব্যবহার্য জিনিসপত্র ফেরত দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে, অন্যথায় উচ্চ আদালতে রিট দায়েরসহ প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উক্ত লিগ্যাল নোটিশের কপি পাঠানো হয়েছে বলে জানান ব্যারিস্টার শিহাব উদ্দিন খান।