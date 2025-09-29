X
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও নিবিড় করতে চায় পোল্যান্ড ও বাংলাদেশ 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৭আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৭
পোল্যান্ডের পুলিশ ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন ব্যুরোর উপ-পরিচালক কর্নেল ইরমিনা গোলবিয়েভস্কার সঙ্গে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. মইনুল ইসলাম

পোল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. মইনুল ইসলাম সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দেশটির অভ্যন্তরীণ বিষয়ক ও প্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে পুলিশ ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন ব্যুরোর উপ-পরিচালক কর্নেল ইরমিনা গোলবিয়েভস্কা, পিএইচডি এবং অভিবাসন ও আন্তর্জাতিকবিষয়ক বিভাগের পরিচালক মিসেস ম্যাগডা রিচটারসহ পোলিশ জাতীয় পুলিশ এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ক ও প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি, অভিবাসন ও বাণিজ্য দূতাবাসের বিষয়ে সহযোগিতা জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বৈঠকে দক্ষতা ও জ্ঞান বিনিময় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশ ও পোল্যান্ডের জাতীয় পুলিশের মধ্যে যৌথ কর্মসূচি ও বিনিময় উদ্যোগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হয়। উভয় পক্ষই দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাকে আরও নিবিড় করতে এবং অদূর ভবিষ্যতে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে তাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

 

বিষয়:
পোল্যান্ডরাষ্ট্রদূত
কর্মীদের অতিরিক্ত তিনদিন ছুটি দিচ্ছে অ্যাপল
‘মানুষের মৃত্যুর তৃতীয় বৃহত্তম কারণ ফুসফুসের রোগ’
ইলিশের দাম কমাতে না পারাটা কষ্টের: মৎস্য উপদেষ্টা
ডেঙ্গুতে আরও ৩ মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৭৩৫
আরটিজেএস লেনদেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনলো বাংলাদেশ ব্যাংক
শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া অর্থ-সম্পদেও এবার কর বসছে
এবার পার্বত্য তিন জেলাতেই অবরোধের ঘোষণা, নতুন ৮ দাবি
যুক্তরাজ্যে প্রথমবা‌র উৎপন্ন হলো ধান
হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে তোফায়েল আহমেদ
