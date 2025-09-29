যাত্রীসেবার মান উন্নয়নে সৈয়দপুর বিমানবন্দরে গণশুনানি

যাত্রীসেবার মান উন্নয়নে সৈয়দপুর বিমানবন্দরে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এ শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।
গণশুনানিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সদস্য (প্রশাসন) এস এম লাবলুর রহমান। গণশুনানিতে যাত্রীসাধারণ, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক, এয়ারলাইন্স প্রতিনিধিসহ সব স্টেকহোল্ডাররা অংশগ্রহণ করেন।
যাত্রীসেবার মান উন্নয়নে আগ্রহী যাত্রীসাধারণসহ উপস্থিত সবার কাছ থেকে পরামর্শ, মতামত ও ভবিষ্যৎ সেবার মান উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। মতামত প্রাপ্তির ভিত্তিতে যেসব সমস্যা তাৎক্ষণিক সমাধানযোগ্য তা সমাধানের জন্য প্রধনি অতিথি বিমানবন্দর ব্যবস্থাপককে অনুরোধ করেন এবং যে সব সমস্যা দীর্ঘমেয়াদি ও নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের, সেগুলোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি।
সৈয়দপুর হতে ঢাকাগামী বিমানের ভাড়ার অস্বাভাবিক ওঠানামা এবং টিকিট সিন্ডিকেট সমস্যার বিষয়েও আলোচনা হয়।