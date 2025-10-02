লালবাগে ছারপোকার ওষুধের গ্যাসে ভাঙারি ব্যবসায়ীর মৃত্যু

রাজধানীর লালবাগে ছারপোকা মারার ওষুধের বিষাক্ত গ্যাসে জীবন মিয়া (৪০) নামে এক ভাঙারি ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে।
বুধবার (১ অক্টোবর) রাতে লালবাগ শাহীনগর এলাকার নিজ বাসায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত জীবন মিয়া মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার পাকিয়া পাড়া গ্রামের নুর ইসলামের ছেলে। তিনি পরিবার নিয়ে লালবাগের জেএস শাহীনগর রোডের একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন।
পরিবারের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, গত ১ অক্টোবর সকাল ১১টার দিকে জীবন বাসার সব কক্ষে ছারপোকার ওষুধ ছিটিয়ে ব্যবসার কাজে বের হন। ওই রাতে পরিবারের অন্য সদস্যরা আত্মীয়ের বাসায় অবস্থান করলেও জীবন একাই বাসায় থেকে যান। রাতের বেলা দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েন তিনি।
পরদিন বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার দিকে স্বজনরা বাসায় গিয়ে ডাকাডাকি করলেও সাড়া না পেয়ে দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করেন। এ সময় জীবনকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায়। দ্রুত তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে দুপুর সোয়া ১টার দিকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ‘মৃতদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবহিত করা হয়েছে।’