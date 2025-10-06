রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দেড় কোটি টাকা আত্মসাৎ, প্রধান আসামি গ্রেফতার

রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পুরাতন ও অব্যবহৃত লোহা বিক্রির নামে প্রতারণা করে প্রায় দেড় কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এক প্রতারককে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নাম মো. সেলিম শেখ (৪৫)। তিনি খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার বালিয়াখালী এলাকার বাসিন্দা।
শনিবার বিকালে সিআইডি ঢাকা মেট্রো পূর্ব বিভাগের একটি বিশেষ টিম প্রযুক্তিগত সহায়তায় তাকে ডুমুরিয়া এলাকা থেকে গ্রেফতার করে।
সোমবার (৬ অক্টোবর) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রতারক চক্রটি ‘পাওয়ার ম্যাক্স লিমিটেড’ নামের একটি ভুয়া প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পুরাতন লোহা বিক্রির প্রলোভন দেখিয়ে ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়।
এতে আরও বলা হয়, প্রতারণার অংশ হিসেবে তারা ভুয়া অফিস সাজিয়ে, মিথ্যা ওয়ার্ক অর্ডার প্রস্তুত করে এবং রামপাল কেন্দ্রের নাম ব্যবহার করে ক্রেতাদের বিশ্বাস অর্জন করে অর্থ আত্মসাৎ করে।
এই ঘটনায় ২০২৪ সালের ৮ মার্চ ঢাকার শ্যামপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়। পরে মামলাটি তদন্তের জন্য সিআইডির কাছে হস্তান্তর করা হয়।
এর আগে এই মামলায় পাঁচজন আসামি গ্রেফতার করে সিআইডি। গত জানুয়ারি মাসে গ্রেফতারকৃত আসামি হুমায়ুন কবীরের ১৬৪ ধারার জবানবন্দিতে সম্প্রতি ধৃত সেলিম শেখের সক্রিয় সম্পৃক্ততার তথ্য প্রকাশ পায়।
সিআইডি জানায়, দীর্ঘদিন ধরে সেলিম শেখ বিভিন্ন নামে মোবাইল সিম ব্যবহার করে আত্মগোপনে ছিলেন। তবে সিআইডির নিরবচ্ছিন্ন গোয়েন্দা তৎপরতা ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তার অবস্থান শনাক্ত করে গ্রেফতার করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গ্রেফতারকৃত আসামিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। পাঁচ দিনের রিমান্ডের আবেদনসহ আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য পলাতক আসামিদের গ্রেফতারে সিআইডির অভিযান অব্যাহত রয়েছে।