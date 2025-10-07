X
মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
২২ আশ্বিন ১৪৩২
পেশাগত কাজে বাধা ও হামলার ঘটনায় উদ্বেগ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৩০আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫৩
বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন

দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পেশাগত কাজে বাধা দেওয়া, হামলা ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) এক বিবৃতিতে এ উদ্বেগ জানানো হয় সংগঠনটির পক্ষ থেকে। একইসঙ্গে সংগঠনটি এসব আইনশৃঙ্খলাবিরোধী, পরিকল্পিত বেআইনি কাজের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে।

অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও ডিআইজি ড. মো. নাজমুল করিম খান এবং সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার মো. আনিসুজ্জামানের সই করা বিবৃতিতে বলা হয়— দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তায় পুলিশের ভূমিকা সবসময়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেকোনও জাতীয় অনুষ্ঠান আয়োজন, র‍্যালি, সাংস্কৃতিক বা সামাজিক উৎসব, অনুষ্ঠান উদযাপনে পুলিশ সদস্যরা দিন-রাত জনমানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা বজায় রাখেন। সাম্প্রতিক সময়ে শারদীয় দুর্গাপূজায় পুলিশের ভূমিকা সর্বত্র সমাদৃত হয়েছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে নব উদ্যমে পুলিশ অত্যন্ত পেশাদারত্বের সঙ্গে রাষ্ট্রের সব অগ্রযাত্রায় সারথী হওয়ার চেষ্টা করছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, এই আন্তরিক প্রচেষ্টার মধ্যেও সম্প্রতি নরসিংদী, সিলেট, বগুড়া ও ফেনী জেলায় কিছু উচ্ছৃঙ্খল জনতার কর্তব্যরত পুলিশের ওপর বেআইনি আক্রমণের ঘটনা পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। যা গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। গত ৪ অক্টোবর নরসিংদীতে চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে অভিযানকালে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের ওপর আক্রমণ এবং বগুড়ার শিবগঞ্জে নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্যকে গ্রেফতারের সময় অতর্কিত হামলা চালিয়ে হাতকড়াসহ আসামি ছিনতাইয়ের ঘটনায় ৩ জন পুলিশ সদস্য আহত হন। ৫ অক্টোবর সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে নিয়মিত চেকপোস্টে ট্রাক শ্রমিকদের হামলায় আরও ৫ জন পুলিশ সদস্য আহত হন। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) ফেনী জেলার সোনাগাজী থানা পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে আসামি ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এসব সংবাদ আমাদের ব্যথিত করে। একটি কুচক্রী মহল সুপরিকল্পিতভাবে পুলিশের মনোবল দুর্বল করার জন্য ইউনিফর্মধারী পুলিশকে তাদের পেশাগত কাজে বাধা দেওয়া এবং শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার এসব ঘটনা ঘটিয়েছে বলে পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন মনে করে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, জনশৃঙ্খলা ও আইনের শাসন পরিপন্থি অপচেষ্টাকে রুখে দেওয়ার জন্য পুলিশ পেশাদারত্বের সঙ্গে আইন প্রয়োগে আরও কঠোর ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এসব বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে বাংলাদেশ পুলিশ সদা তৎপর রয়েছে এবং তারা পেশাদারত্ব ও দক্ষতার সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের আদর্শ ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাবে।

 

/জেইউ/এপিএইচ/এমওএফ/
বিষয়:
পুলিশহামলা
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
