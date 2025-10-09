পুলিশের বিশেষ অভিযানে সারা দেশে গ্রেফতার ১৬৩২

রাজধানীসহ সারা দেশে একদিনে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১ হাজার ৬৩২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বুধবার (৮ অক্টোবর) সারা দিন পুলিশের বিশেষ অভিযানে তাদের গ্রেফতার করা হয়। এর মধ্যে বিভিন্ন মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ১ হাজার ১২২ জন এবং অন্যান্য অপরাধে ৫১০ জনকে গ্রেফতরা করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) পুলিশ সদরদফতর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে বিশেষ অভিযান চালিয়ে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১ হাজার ১২২ জন এবং অন্যান্য অপরাধে আরও ৫১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ সময় অপরাধীদের কাছ থেকে একটি দেশীয় তৈরি ওয়ান শুটার গান ছাড়াও ২ রাউন্ড কার্তুজ, দুটি তরবারি, একটি রামদা, চারটি চাপাতি, তিনটি কিরিচ ও একটি ছুরি জব্দ করা হয়েছে।
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশের এ ধরনের বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানিয়েছে পুলিশ সদরদফতর।