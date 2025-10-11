X
শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৫
২৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ফ্লাইটের চাকার ভেতরে শিয়াল, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন যাত্রীরা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৫০আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৫৩
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের সময় শ্রীলঙ্কা থেকে আসা ফিস্ট এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটের চাকার ভেতরে শিয়াল ঢুকে যায়। তবে অল্পের জন্য বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছেন যাত্রীরা। শুক্রবার (১১ অক্টোবর) রাত ২টার কিছু পরে এ ঘটনা ঘটে।

বিমানবন্দর সংশ্লিষ্ট একাধিক সংস্থা বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। 

সূত্র জানায়, রাত ২টার পর শ্রীলঙ্কা থেকে আসা ফিস্ট এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইট অবতরণ করে। উড়োজাহাজে দুইশ’র বেশি যাত্রী ছিল। রানওয়ে থেকে আসার সময় ফ্লাইটটির চাকার ভেতরে হঠাৎ একটি শিয়াল ঢুকে যায়। পরে পাইলটের দক্ষতায় ফ্লাইট থামিয়ে শিয়ালটিকে বের করে রানওয়ে থেকে বে তে আনা হয়।

 

/আইএ/আরকে/
বিষয়:
শাহজালাল বিমানবন্দর
সম্পর্কিত
৭৬১ গ্রাম স্বর্ণ জব্দশাহজালালে বেবিচকের বোর্ডিং ব্রিজ অপারেটরসহ আটক ২
লিবিয়া থেকে সকালে দেশে ফিরবেন ৩০৯ বাংলাদেশি
সাইবার হামলার আশঙ্কায় দেশের সব বিমানবন্দরে সতর্কতা
সর্বশেষ খবর
নোবেল পুরস্কার ট্রাম্পের প্রাপ্য?
ট্রাম্পকে শান্তিতে নোবেলজয়ী মাচাদোর ফোননোবেল পুরস্কার ট্রাম্পের প্রাপ্য?
জুলাইযোদ্ধাকে লাঞ্ছিতের অভিযোগে পাল্টাপাল্টি অবস্থান, ঢাকা-ময়মনসিংহ বাস চলাচল বন্ধ
জুলাইযোদ্ধাকে লাঞ্ছিতের অভিযোগে পাল্টাপাল্টি অবস্থান, ঢাকা-ময়মনসিংহ বাস চলাচল বন্ধ
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
আইফোন ১৭ সিরিজের পিঠে স্ক্র্যাচের অভিযোগ!
আইফোন ১৭ সিরিজের পিঠে স্ক্র্যাচের অভিযোগ!
সর্বাধিক পঠিত
রুপির রেকর্ড পতন: অবমূল্যায়ন নাকি ঝুঁকিতে ভারতীয় মুদ্রা?
রুপির রেকর্ড পতন: অবমূল্যায়ন নাকি ঝুঁকিতে ভারতীয় মুদ্রা?
এবার স্থলভাগের গ্যাস ব্লক বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার তোড়জোড়
এবার স্থলভাগের গ্যাস ব্লক বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার তোড়জোড়
স্বর্ণের রেকর্ড দাম, পাল্টাচ্ছে বিনিয়োগের সমীকরণ?
স্বর্ণের রেকর্ড দাম, পাল্টাচ্ছে বিনিয়োগের সমীকরণ?
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media