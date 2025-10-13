X
সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
২৮ আশ্বিন ১৪৩২
পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে প্রাণ গেলো গাড়ির মেকানিকের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৪৩আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৪৩
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (ফাইল ছবি)

রাজধানীর শ্যামপুরের জুরাইন তুলা বাগিচা বাজার এলাকায় পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে মো. সজিব হোসেন (৩৫) নামে এক গাড়ির মেকানিক নিহত হয়েছেন।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢামেকে নিয়ে আসা জাকির হোসেন জানান, নিহত সজিব পেশায় গাড়ির মেকানিক ছিলেন। তিনি শাহিন নামে এক ব্যক্তিকে ছয় হাজার টাকা ধার দিয়েছিলেন। সোমবার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে ওই টাকা চাইতে গেলে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে শাহিন ছুরি দিয়ে সজিবের বুকে আঘাত করেন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢামেকে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি আরও জানান, সজিবের গ্রামের বাড়ি মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানায়। বাবার নাম ইয়াদ আলী। তিনি পোস্তগোলা আরসিন গেট এলাকায় পরিবারসহ বসবাস করতেন। তিন ভাই ও দুই বোনের মধ্যে সজিব ছিলেন চতুর্থ। বিবাহিত হলেও তার কোনও সন্তান ছিল না।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘মরদেহ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।’

