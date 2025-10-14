X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মিরপুরে আগুন: হতাহতের ঘটনায় বিজিএমইএ’র শোক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৪৬আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৪৬
মিরপুরে আগুন: হতাহতের ঘটনায় বিজিএমইএ’র শোক

রাজধানীর মিরপুরের শিয়ালবাড়িতে শাহ আলী ওয়াশিং লিমিটেড ও কসমি ফার্মা নামের রাসায়নিক গোডাউনে অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। সংগঠনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে নিহতদের রুহের মাগফিরাত কামনা ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) এক শোকবার্তায় বিজিএমইএ জানিয়েছে, মিরপুরের শিয়ালবাড়িতে যে কারখানায় আগুনের এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা তাদের সদস্যভুক্ত কোনও তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান নয়। এটি একটি স্বতন্ত্র ওয়াশিং কারখানা।

সংগঠনটি দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি আগুন নিয়ন্ত্রণ ও উদ্ধারকাজে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্রুত পদক্ষেপের প্রশংসা করেছে।

/এসএনএস/এম/
বিষয়:
বিজিএমইএমিরপুরে আগুন
সম্পর্কিত
মিরপুরে আগুনে নিভে গেল ১৬ তাজা প্রাণ, এখনও নিখোঁজ অনেকে
নিয়ন্ত্রণে আসেনি মিরপুরের আগুন, এখনও উড়ছে ধোঁয়া
মিরপুরের অগ্নিকাণ্ড, দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান তারেকের
সর্বশেষ খবর
গাজীপুরে জমি নিয়ে বোনের সঙ্গে বিরোধে ভাইকে কুপিয়ে হত্যা
গাজীপুরে জমি নিয়ে বোনের সঙ্গে বিরোধে ভাইকে কুপিয়ে হত্যা
মিরপুরে আগুনে নিভে গেল ১৬ তাজা প্রাণ, এখনও নিখোঁজ অনেকে
মিরপুরে আগুনে নিভে গেল ১৬ তাজা প্রাণ, এখনও নিখোঁজ অনেকে
ইতালি থেকে ঢাকার পথে প্রধান উপদেষ্টা
ইতালি থেকে ঢাকার পথে প্রধান উপদেষ্টা
পরিবারের অমতে বিয়ে করে বেঁধেছিলেন ঘর, ঝোপের মধ্যে তরুণীর বস্তাবন্দি লাশ
পরিবারের অমতে বিয়ে করে বেঁধেছিলেন ঘর, ঝোপের মধ্যে তরুণীর বস্তাবন্দি লাশ
সর্বাধিক পঠিত
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
রাজশাহী হাইটেক পার্কে বড় বিনিয়োগ, হচ্ছে দুই হাজার কর্মসংস্থান
রাজশাহী হাইটেক পার্কে বড় বিনিয়োগ, হচ্ছে দুই হাজার কর্মসংস্থান
সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতারের ক্ষমতা নেই, বললেন তাজুল
সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতারের ক্ষমতা নেই, বললেন তাজুল
মিরপুরে আগুন: ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার
মিরপুরে আগুন: ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media