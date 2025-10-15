X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নারী পাচার চক্রের মূলহোতাসহ গ্রেফতার ৪

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৩৫আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৩৫
গ্রেফতার (প্রতীকী ছবি)

চীনে আকর্ষণীয় বেতনে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে বাংলাদেশি মেয়েদের পাচার করে জোরপূর্বক দেহ ব্যবসায় বাধ্য করার আন্তর্জাতিক নারী পাচার চক্রের মূলহোতাসহ ৪ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। এ সময় তাদের কাছ থেকে নারী পাচারের সংশ্লিষ্ট আলামতও উদ্ধার করা হয়।  

বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকালে র‍্যাব সদর দফতর থেকে গণমাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। 

র‍্যাব জানায়, রাজধানী ও আশপাশের এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত অভিযানে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

র‌্যাব আরও জানায়, আজ দুপুরে কাওরান বাজারের র‍্যাব মিডিয়া সেন্টারে এ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বিস্তারিত জানানো হবে।

/আইএ/আরআইজে/
বিষয়:
গ্রেফতারর‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ননারী পাচার
সম্পর্কিত
ভাবির পর এবার ভাতিজিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগে যুবক গ্রেফতার
এক উপজেলায় ১৪ মাসে ১৬ হত্যা, সক্রিয় একাধিক ‌‘সন্ত্রাসী বাহিনী’
ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানের সময় ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি ভাঙচুর, একজন গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
দেশে ফিরেছেন প্রধান উপদেষ্টা
দেশে ফিরেছেন প্রধান উপদেষ্টা
ভাবির পর এবার ভাতিজিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগে যুবক গ্রেফতার
ভাবির পর এবার ভাতিজিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগে যুবক গ্রেফতার
মিরপুরে আগুন: ঢামেকের জরুরি বিভাগে ১৬ মরদেহ
মিরপুরে আগুন: ঢামেকের জরুরি বিভাগে ১৬ মরদেহ
চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু
চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু
সর্বাধিক পঠিত
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
মিরপুরে আগুন: ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার
মিরপুরে আগুন: ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার
মিরপুর রূপনগরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, নিয়ন্ত্রণে ৮ ইউনিট
মিরপুর রূপনগরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, নিয়ন্ত্রণে ৮ ইউনিট
চীনের মরুতে সামুদ্রিক মাছ
চীনের মরুতে সামুদ্রিক মাছ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media