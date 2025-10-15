নারী পাচার চক্রের মূলহোতাসহ গ্রেফতার ৪

চীনে আকর্ষণীয় বেতনে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে বাংলাদেশি মেয়েদের পাচার করে জোরপূর্বক দেহ ব্যবসায় বাধ্য করার আন্তর্জাতিক নারী পাচার চক্রের মূলহোতাসহ ৪ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে র্যাব। এ সময় তাদের কাছ থেকে নারী পাচারের সংশ্লিষ্ট আলামতও উদ্ধার করা হয়।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকালে র্যাব সদর দফতর থেকে গণমাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
র্যাব জানায়, রাজধানী ও আশপাশের এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত অভিযানে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
র্যাব আরও জানায়, আজ দুপুরে কাওরান বাজারের র্যাব মিডিয়া সেন্টারে এ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বিস্তারিত জানানো হবে।