বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
ব্যারিকেড ভেঙে শাহবাগে শিক্ষকদের অবস্থান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪০আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪২
শাহবাগে অবস্থান নিয়েছেন শিক্ষকরা

বাড়িভাড়া বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনরত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা রাজধানীর শাহবাগ অবরোধ করেছেন। বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুর ১টা ৪৫ মিনিটে শহীদ মিনার থেকে শাহবাগের দিকে রওনা দেন তারা। জাতীয় জাদুঘরের সামনে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। পরে বাধা উপেক্ষা করে তারা শাহবাগ অবরোধ করেন।  

বুধবার সকাল থেকে শিক্ষকরা সরকারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকার পর দুপুরে শাহবাগের উদ্দেশে রওনা দেন।

শাহবাগে শিক্ষকদের অবস্থান

আন্দোলনকারীদের একজন জানান, দাবি আদায় হওয়া না পর্যন্ত তারা শাহবাগে অবস্থান করবেন।

শিক্ষকরা জানান, বাড়িভাড়া ভাতা ২০ শতাংশ বৃদ্ধি, ১ হাজার ৫০০ টাকা মেডিক্যাল ভাতা এবং কর্মচারীদের জন্য ৭৫ শতাংশ উৎসব ভাতা প্রদানসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করছেন এমপ্রিভুক্ত শিক্ষকরা। ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি পালন চলছে, অন্যদিকে সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলছে কর্মবিরতি।

শাহবাগ অভিমুখে পদযাত্রায় শিক্ষকদের বাধা দেয় পুলিশ

তারা আরও জানান, গত ১২ অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি চলাকালে পুলিশি নির্যযাতনের শিকার হন শিক্ষকরা। তাদের অবস্থান কর্মসূচি সরিয়ে নেওয়া হয় শহীদ মিনারে। সেখোন থেকে মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বিকালে ‘মার্চ টু সচিবালয়’ কর্মসূচি শুরু করলে শিক্ষকদের হাইকোর্ট মাজার গেটেই আটকে দেয় পুলিশ।

এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজিজী বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচির পাশাপাশি সারা দেশে শ্রেণি পাঠদান বন্ধ রেখে শিক্ষকরা কর্মবিরতি পালন করছেন। প্রজ্ঞাপন হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনও শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমে অংশ নেবেন না।

/এসএন/আরকে/
বিষয়:
পুলিশঅবস্থান কর্মসূচিশিক্ষক
মিরপুরে আগুন: ঢাকা মেডিক্যালে স্বজনদের আহাজারি
দেশে আন্তর্জাতিকমানের সবুজ কারখানা ২৬৮টি
চাকসু নির্বাচন: ব্রেইল ব্যালট না থাকায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ভোটারদের উদ্বেগ
বাংলাদেশকে হোয়াইটওয়াশের পর ওয়ানডের শীর্ষ বোলার এখন রশিদ
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
চীনের মরুতে সামুদ্রিক মাছ
মিরপুরে আগুন: ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার
এনবিআরের ১২টি নতুন কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউস গঠন
