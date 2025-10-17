X
শুক্রবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
১ কার্তিক ১৪৩২
মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে সংঘর্ষ, আহত ২০ ‘জুলাইযোদ্ধা’ ঢামেকে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৪৩আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৪৫
সংঘর্ষ, লাঠিচার্জ ও টিয়ারসেল নিক্ষেপের ঘটনায় অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন/বাংলা ট্রিবিউন

জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ, লাঠিচার্জ ও টিয়ারসেল নিক্ষেপের ঘটনায় অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) দুপুরে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ সড়ক এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহতদের উদ্ধার করে বিকেলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। আহতদের মধ্যে রয়েছেন— আতিকুল গাজী (২০), সাইফুল ইসলাম (২৬), লাইলী আক্তার (২৫), কামরুল হাসান (২৯), শরিফুল ইসলাম (২৯), সিনথিয়া (২১), আশরাফুল (২০), হাবিবউল্লাহ (৩০), শফিউল্লাহ (৩২), শাকিব (২৫), মো. লিটন (৩২), তানভীর (২২), দুলাল (৩০), কামাল (৩২), ওমর ফারুক (২৭), নুরুল হুদা (২৫), আখের উদ্দিন (২৮), মিজান (২৮), মোস্তাক বিপ্লব (২৭) ও আল আমিন (৩৪)।

ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ‘আহতদের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। চিকিৎসকদের প্রাথমিক ধারণা অনুযায়ী, কারও অবস্থা আশঙ্কাজনক নয়।’

আহতদের মধ্যে একজন, জুলাই আন্দোলনে আহত হয়ে ডান হাত হারানো আতিকুল গাজী বলেন, ‘আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি না দেওয়ার প্রতিবাদে আমরা জুলাই শহীদ পরিবার ও আহত যোদ্ধারা আন্দোলন করে আসছিলাম। সরকার আমাদের দাবিতে সাড়া না দিয়ে আজ জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান করতে গেলে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদে দাঁড়াই। তখন হঠাৎ পুলিশ লাঠিচার্জ ও টিয়ারসেল নিক্ষেপ করে।’

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ বেশ কয়েক রাউন্ড টিয়ারসেল নিক্ষেপ করে। এতে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং দোকানপাট সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

জাতীয় সংসদজুলাই বিপ্লব
