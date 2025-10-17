X
শুক্রবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
১ কার্তিক ১৪৩২
জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ছিলেন তিন বাহিনীর প্রধানরাও

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ অক্টোবর ২০২৫, ২১:২২আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ২১:২২
জুলাই জাতীয়  সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তিন বাহিনীর প্রধানরা

জুলাই জাতীয়  সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধি, সরকারের উপদেষ্টা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পাশাপাশি তিন বাহিনীর প্রধানরাও উপস্থিত ছিলেন।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকালে অনুষ্ঠানের শুরুতেই সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজের মধ্য দিয়ে মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন প্রধান উপদেষ্টা ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজ।

এ সময় সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল নাজমুল হাসান ও বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খানও উপস্থিত ছিলেন। তবে তারা মঞ্চে বসেননি। আমন্ত্রিত অতিথিদের আসনে বসেন।

 

সেনাপ্রধানজুলাই সনদ
