X
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৪ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ছুরি হাতে কমলাপুর স্টেশনে ভাইরাল শাহ আলী গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:২৬আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:২৬
ছুরি হাতে কমলাপুর স্টেশনে ভাইরাল শাহ আলী গ্রেফতার

রাজধানীর কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে ছুরি হাতে ঘোরাফেরার ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া শাহ আলী সিকদারকে (৩৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

রবিবার (১৯ অক্টোবর) গাজীপুর থেকে তাকে গ্রেফতার করে ঢাকা রেলওয়ে থানা-পুলিশ। সোমবার (২০ অক্টোবর) দুপুরে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফেরদৌস আহমেদ বিশ্বাস।

ওসি বলেন, গত ১৬ অক্টোবর কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে শাহ আলী সিকদার ছুরি হাতে ছবি তুলেছিলেন; যা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। ঘটনার পর অবস্থান শনাক্ত করে পুলিশ রবিবার রাতে গাজীপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।

তিনি আরও জানান, শাহ আলীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া।

উল্লেখ্য, ১৫ অক্টোবর রাতে এক যাত্রী ফেসবুকে শাহ আলীর ছুরি হাতে তোলা একটি ভিডিও পোস্ট করলে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে দেখা যায়, কমলাপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এক যুবক ধূমপান করছেন এবং কোমর থেকে কাপড়ে মোড়ানো একটি ছুরি বের করে প্রকাশ্যে প্রদর্শন করছেন। কিছুক্ষণ পর তিনি সেটি পুনরায় কাপড়ে মুড়ে কোমরে গুঁজে নেন।

/এবি/আরকে/
বিষয়:
গ্রেফতার
সম্পর্কিত
রাজধানীতে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের ৭ নেতাকর্মী গ্রেফতার
ছাত্রলীগ নেতা ও আ.লীগ উপ-কমিটির সদস্য গ্রেফতার
হাসপাতালে নারী রোগীকে যৌন হয়রানি, তিন কর্মী গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ভিত্তিহীন: রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী
শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ভিত্তিহীন: রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী
তৌহিদ আফ্রিদি-সোলেয়মান সেলিমের সঙ্গে দেখা হলো সাথী ও হাজী সেলিমের
তৌহিদ আফ্রিদি-সোলেয়মান সেলিমের সঙ্গে দেখা হলো সাথী ও হাজী সেলিমের
‘বিএনপি-জামায়াত ভাই ভাই, এ মাটিতে যেন আর ভাইয়ে-ভাইয়ে রক্ত না ঝরে’
‘বিএনপি-জামায়াত ভাই ভাই, এ মাটিতে যেন আর ভাইয়ে-ভাইয়ে রক্ত না ঝরে’
জুলাই আন্দোলনে হত্যার বিচার হবে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে
প্রসিকিউশন তদারকিতে বিশেষ কমিটিজুলাই আন্দোলনে হত্যার বিচার হবে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে
সর্বাধিক পঠিত
নতুন বছরের শুরুতেই আসছে নবম পে-স্কেল
নতুন বছরের শুরুতেই আসছে নবম পে-স্কেল
পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত আলোচিত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেফতার
পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত আলোচিত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেফতার
‘আ.লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার আগে জামায়াত নিষিদ্ধ হওয়া উচিত’
‘আ.লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার আগে জামায়াত নিষিদ্ধ হওয়া উচিত’
অবলোপন ঋণ আদায়ে ব্যাংক কর্মকর্তারা পাবেন ৫ শতাংশ প্রণোদনা
অবলোপন ঋণ আদায়ে ব্যাংক কর্মকর্তারা পাবেন ৫ শতাংশ প্রণোদনা
গাড়িবহরে হামলার শিকার এ কে আজাদ বললেন ‘আ.লীগ প্রার্থীও এমন করেনি’
গাড়িবহরে হামলার শিকার এ কে আজাদ বললেন ‘আ.লীগ প্রার্থীও এমন করেনি’
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media