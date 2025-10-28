X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
জেলেদের মানবাধিকার ও সুরক্ষা বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলনে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ২১:১০আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ২১:১০
“রোড টু বেলেম [কপ-৩০]: জলবায়ু সংকট—জেলেদের সংগ্রাম ও নাগরিক সমাজের অভিমত” শীর্ষক সেমিনার

আসন্ন কপ-৩০ জলবায়ু সম্মেলনকে সামনে রেখে ঢাকায় আয়োজিত এক সেমিনারে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা জেলে ও উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার এবং সুরক্ষা বিষয়গুলো বৈশ্বিক জলবায়ু আলোচনায় অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্ট নাগরিকরা।

মঙ্গলবার (২৪ অক্টোবর) রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে কোস্ট ফাউন্ডেশন ও ওয়ার্ল্ড ফোরাম অফ ফিশার পিপলস আয়োজিত “রোড টু বেলেম [কপ-৩০]: জলবায়ু সংকট—জেলেদের সংগ্রাম ও নাগরিক সমাজের অভিমত” শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনে জেলে ও উপকূলীয় জনগোষ্ঠী সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে, অথচ নীতি-পরিকল্পনায় তাদের মতামত ও সুরক্ষার বিষয়টি উপেক্ষিত।

কোস্ট ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক রেজাউল করিম চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাবেক সচিব ড. এস.এম. মঞ্জুরুল হান্নান খান, আবি আবদুল্লাহ, পরিবেশ অধিদফতরের পরিচালক জিয়াউল হক, ওয়াটার কিপার্স বাংলাদেশের শরীফ জামিলসহ অনেকে।

বক্তারা বলেন, ক্ষুদ্র জেলেদের টেকসই জীবিকা, ক্ষতিপূরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সাংস্কৃতিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে হবে। জলবায়ু নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তাদের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সময়ের দাবি।

জেলে
আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের নামে সংগ্রহশালা করছে বাংলা একাডেমি
একলাফে সাড়ে ১০ হাজার টাকা কমলো স্বর্ণের দাম
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে ‘গ্লোবাল মিডিয়া অ্যান্ড ইনফরমেশন লিটারেসি’ সপ্তাহ
জেলার দাবিতে ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের ঘটনায় মামলা, গ্রেফতার ৩
এক্সপ্রেসওয়েতে যানজট: হেঁটেই রওনা হন ডেপুটি ব্রিটিশ হাইকমিশনার
বিপুলসংখ্যক জামিন দেওয়ায় ব্যাখ্যা চাইলেন প্রধান বিচারপতি
সালমান শাহ হত্যা মামলা: আসামিরা কে কোথায়?
জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে গালাগালি করা তরুণী গ্রেফতার
‘মোন্থা’ শক্তিশালী হয়ে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত, দেশে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
