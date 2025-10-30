সেনা অভিযানে কিশোর গ্যাং পাটালি গ্রুপের ১০ সদস্য আটক

রাজধানীর রায়েরবাজার এলাকায় সেনাবাহিনীর অভিযানে কিশোর গ্যাং ‘পাটালি গ্রুপ’-এর ১০ জন সক্রিয় সদস্যকে আটক করা হয়েছে। বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাত ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এক বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।
সেনা সূত্র জানায়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, পাটালি গ্রুপের কয়েকজন সদস্য সম্প্রতি এলাকায় পুনরায় চাঁদাবাজি, ছিনতাই ও মাদক ব্যবসাসহ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তথ্যের ভিত্তিতে সেনা টহল দল দ্রুত অভিযানে নামে।
অভিযানের সময় সেনাসদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে কিছু কিশোর গ্যাং সদস্য খালের মধ্যে লাফিয়ে পালিয়ে যায়। তবে ঘটনাস্থল থেকে ১০ জনকে আটক করা সম্ভব হয়। আটক ব্যক্তিরা হলেন– স্বপন (৩০), আল আমিন (২২), শাকিল (২৫), মুনতাজ (২৫), মুক্তার (২৩), রিয়াজ (২১), ইমন (২০), লিমন (২০), আকতার (২০) এবং গ্রুপের অন্যতম নেতা নায়েম (২২)।
জানা যায়, জানান, দীর্ঘদিন ধরে পাটালি গ্রুপের সদস্যরা এলাকায় চাঁদাবাজি, ছিনতাই ও মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল। তাদের কারণে এলাকায় ভয় ও অস্থিরতা বিরাজ করছিল। সেনা অভিযানে তাদের আটক হওয়ায় এলাকাবাসী স্বস্তি প্রকাশ করেছেন।
অভিযান শেষে আটককৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
সেনাবাহিনীর ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘মোহাম্মদপুর সেনাবাহিনীর হটলাইনে কয়েকজন এলাকাবাসী এই গ্যাংয়ের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অভিযোগ জানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা রায়েরবাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১০ জনকে গ্রেফতার করি। তাদের মধ্যে কয়েকজন আগে গ্রেফতার হয়ে জামিনে মুক্ত ছিল। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাদের থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।’
/এবি/