X
রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সব কমিটির স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
০২ নভেম্বর ২০২৫, ২২:২৭আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ২২:২৭
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সব কমিটির স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার

জুলাই ছাত্র–জনতার অভ্যুত্থানের বৈপ্লবিক রূপান্তর নিশ্চিত করতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সব কমিটির স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

রবিবার (২ নভেম্বর) সংবাদমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন সংগঠনের সভাপতি রিফাত রশিদ।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে রিফাত রশিত বলেছেন, ‘আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি যে ‘২৪-এর জুলাই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান যে আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য নিয়ে সংঘটিত হয়েছিল, তার পূর্ণ বাস্তবায়ন এখনো হয়নি। বরং দেখা যাচ্ছে, জুলাইয়ের শহীদ পরিবার ও আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন যেমন নিশ্চিত করা হয়নি, তেমনি তাদের নিরাপত্তাও যথাযথভাবে নিশ্চিত করতে ব্যর্থ অভ্যুত্থানের সরকার।’

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ‘ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্থানে শহীদ পরিবার ও আহতদের ওপর হামলার ঘটনাও ঘটেছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এছাড়া জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পর্কেও কোনও সুস্পষ্ট রোডম্যাপ আমরা এখনও প্রত্যক্ষ করিনি, যা হাজারও শহীদ ও আহতদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা অন্তর্বর্তী সরকারের চরম ব্যর্থতা। তাই জুলাই অভ্যুত্থানের বৈপ্লবিক রূপান্তর নিশ্চিতে এবং ঐতিহাসিক এক দফা, অর্থাৎ ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বিনির্মাণের নিমিত্তে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মহানগর, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের সব ইউনিট কমিটির স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হলো। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব ইউনিটকে সাংগঠনিক কার্যক্রম পুনরায় সচল করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এবং সারা দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়, মহানগর ও জেলা ইউনিটকে আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে কমিটি পুনর্গঠন সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।’

/এসএনএস/এমএইচআর/
বিষয়:
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনজুলাই বিপ্লবজুলাই শহীদ
সম্পর্কিত
সরকার দুর্নীতি-লুটপাটমুক্ত দেশ গড়তে না পারায় নাম প্রত্যাহারের আবেদন জুলাই যোদ্ধার
১২৮ জুলাইযোদ্ধার গেজেট বাতিল
শহীদ পরিবারগুলো প্রত্যাশিত সেবা পাচ্ছে না, জানতো না ঐকমত্য কমিশন
সর্বশেষ খবর
আগে ক্যাপাসিটি বিল্ড আপ, তারপর এলডিসি উত্তরণ: আমির খসরু
আগে ক্যাপাসিটি বিল্ড আপ, তারপর এলডিসি উত্তরণ: আমির খসরু
বিএনপিপন্থি অ্যাডহক কমিটি বিনাভোটে ক্ষমতায় থাকতে চায়: খুলনা বারের আইনজীবীরা
বিএনপিপন্থি অ্যাডহক কমিটি বিনাভোটে ক্ষমতায় থাকতে চায়: খুলনা বারের আইনজীবীরা
নিউ ইয়র্কের মেয়র নির্বাচন: ভোটের আগে জরিপে এগিয়ে মামদানি
নিউ ইয়র্কের মেয়র নির্বাচন: ভোটের আগে জরিপে এগিয়ে মামদানি
প্রেস সচিব উন্মাদের মতো কথা বলেন: বিটিএমএ সভাপতি
প্রেস সচিব উন্মাদের মতো কথা বলেন: বিটিএমএ সভাপতি
সর্বাধিক পঠিত
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
সরকারের শর্ত মেনে সেন্টমার্টিন যেতে অনীহা পর্যটকদের, আজও ছাড়েনি জাহাজ
সরকারের শর্ত মেনে সেন্টমার্টিন যেতে অনীহা পর্যটকদের, আজও ছাড়েনি জাহাজ
হিলিতে দুই দিনে পেঁয়াজের দাম কেজিতে বেড়েছে ৩০ টাকা
হিলিতে দুই দিনে পেঁয়াজের দাম কেজিতে বেড়েছে ৩০ টাকা
নতুন বিতর্কে লন্ডনের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এমপি আপসানা বেগম
নতুন বিতর্কে লন্ডনের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এমপি আপসানা বেগম
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media