X
মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জবি ছাত্র জোবায়েদ হত্যা মামলায় বর্ষার জামিন নামঞ্জুর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:১৬আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:১৬
জোবায়েদ হোসেন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ছাত্র ও শাখা ছাত্রদলের সদস্য জোবায়েদ হোসেন হত্যা মামলার আসামি বারজিস শবনাম বর্ষার জামিন নামঞ্জুর করেছেন আদালত। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নাজমিন আক্তারের আদালত এ আদেশ দেন। বাদীপক্ষের আইনজীবী ইশতিয়াক হোসাইন জিপু এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, শুনানিতে আসামিপক্ষের আইনজীবী বর্ষাকে নির্দোষ দাবি করে জামিন আবেদন করেন। কিন্তু আমরা বলেছি, জোবায়েদ হত্যার অন্যতম পরিকল্পনাকারী বর্ষা। পরবর্তীকালে আদালত তার জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠিয়েছেন।

গত ১৯ অক্টোবর বংশাল থানার নুর বক্স লেন এলাকায় টিউশন করাতে গিয়ে খুন হন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছাত্রদল নেতা জোবায়েদ হোসেন। এ ঘটনায় ২১ অক্টোবর বংশাল থানায় জোবায়েদের ছাত্রী বার্জিস শবনম বর্ষা, বর্ষার প্রেমিক মাহির রহমান ও ফারদীন আহম্মেদ আয়লানকে আসামি করে মামলা করেন জোবায়েদের ভাই এনায়েত হোসেন সৈকত। ওইদিনই এ খুনের ঘটনায় দায় স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দেন আসামিরা।

পুলিশ জানায়, প্রেমের দ্বন্দ্ব থেকে এই হত্যাকাণ্ড হয়েছে। বর্ষার সঙ্গে মাহিরের ৯ বছরের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু কিছুদিন আগে বর্ষা ও জোবায়েদের সম্পর্ক হয়। এতে মাহির ক্ষুব্ধ হন। সম্পর্কের টানাপড়েনের একপর্যায়ে বর্ষা প্রথমে মাহিরকে প্রত্যাখ্যান করলেও পরে আবার যোগাযোগ করে জানান, জোবায়েদকে তার আর ভালো লাগে না। পরে জোবায়েদকে হত্যার পরিকল্পনা করেন বর্ষা ও মাহির।

 

/এসএনএস/এপিএইচ/
বিষয়:
হত্যামামলা
সম্পর্কিত
নিক্সন চৌধুরীসহ ৪ জনের আয়কর নথি জব্দের আদেশ
সালমান এফ রহমানসহ ৩৪ জনের নামে ৫ মামলার অনুমোদন দিলো দুদক
বিমানবন্দরে ভল্টের তালা ভেঙে আমদানি করা অস্ত্র ‘চুরি’
সর্বশেষ খবর
নিক্সন চৌধুরীসহ ৪ জনের আয়কর নথি জব্দের আদেশ
নিক্সন চৌধুরীসহ ৪ জনের আয়কর নথি জব্দের আদেশ
নাচোলের ইউএনও’র বাবা-মা নিশ্চিত করতে ডিএনএ টেস্টের সিদ্ধান্ত
মুক্তিযোদ্ধা চাচাকে বাবা পরিচয়নাচোলের ইউএনও’র বাবা-মা নিশ্চিত করতে ডিএনএ টেস্টের সিদ্ধান্ত
নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে বাংলাদেশে গুডউই-এর যাত্রা শুরু
নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে বাংলাদেশে গুডউই-এর যাত্রা শুরু
নতুন ৪১ ডেপুটি ও ৬৭ সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ
নতুন ৪১ ডেপুটি ও ৬৭ সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ
সর্বাধিক পঠিত
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
প্রাথমিক তালিকায় নেই রুমিন ফারহানার নাম
প্রাথমিক তালিকায় নেই রুমিন ফারহানার নাম
নোয়াখালীর সব আসনেই প্রার্থী দিয়েছে বিএনপি, মনোনয়ন পেলেন যারা
নোয়াখালীর সব আসনেই প্রার্থী দিয়েছে বিএনপি, মনোনয়ন পেলেন যারা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media