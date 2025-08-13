রাজধানীর উত্তরা থেকে বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র গ্রেফতার

রাজধানীর উত্তরা থেকে জামালপুরের বকশীগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র ও পৌর যুবলীগের আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম সওদাগরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সংঘটিত একটি হত্যাকাণ্ডের মামলায় তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা ছিল।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দিবাগত রাত পৌনে ১২টার দিকে উত্তরা ৭ নম্বর সেক্টরের সাঙ্গাম মোড় এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে উত্তরা পশ্চিম থানা পুলিশ।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ডিএমপির উত্তরা পশ্চিম থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল হালিম জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে নজরুল ইসলাম সওদাগরকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সংঘটিত হত্যা মামলায় আইনি প্রক্রিয়া চলছে।
পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতার নজরুল ইসলাম সওদাগরকে আদালতে সোপর্দের প্রস্তুতি চলছে। মামলার তদন্তের স্বার্থে পরবর্তী সময়ে তাকে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করা হতে পারে।