বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
রাজধানীর উত্তরা থেকে বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ আগস্ট ২০২৫, ০২:৩৩আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ০২:৩৩
নজরুল ইসলাম সওদাগর

রাজধানীর উত্তরা থেকে জামালপুরের বকশীগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র ও পৌর যুবলীগের আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম সওদাগরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সংঘটিত একটি হত্যাকাণ্ডের মামলায় তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা ছিল।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দিবাগত রাত পৌনে ১২টার দিকে উত্তরা ৭ নম্বর সেক্টরের সাঙ্গাম মোড় এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে উত্তরা পশ্চিম থানা পুলিশ।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ডিএমপির উত্তরা পশ্চিম থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল হালিম জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে নজরুল ইসলাম সওদাগরকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সংঘটিত হত্যা মামলায় আইনি প্রক্রিয়া চলছে।

পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতার নজরুল ইসলাম সওদাগরকে আদালতে সোপর্দের প্রস্তুতি চলছে। মামলার তদন্তের স্বার্থে পরবর্তী সময়ে তাকে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করা হতে পারে।

রাজধানীগ্রেফতারহত্যাউত্তরামামলাবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
কৃষক লীগ নেতা বখতিয়ার গ্রেফতার
ব্রাজিলিয়ান কোচ ছাড়াই সানডের গোলে কিংসের জয়
মঞ্চে বসায় এনসিপির নেতার ওপর হামলা
সাড়ে ১২ লাখ টাকা নিয়ে নিখোঁজের পর বিকাশকর্মীর মরদেহ মিললো নদীতে
শেখ হাসিনার পক্ষে মামলা লড়তে জেড আই খান পান্নার আবেদন
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
বক্তব্য শেষে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান, বাকিরা ধরে পুলিশে দিলেন
