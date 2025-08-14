X
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
বৃহস্পতিবার রাত ১১টা থেকে রাজধানীতে ফানুস ওড়ানো যাবে না

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৭আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৭
ফানুস (ফাইল ছবি)

ঢাকা মহানগর এলাকায় ১৪ আগস্ট রাত ১১টা থেকে ১৫ আগস্ট রাত ১২টা পর্যন্ত যে কোনও ধরনের ফানুস ওড়ানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলীর সই করা এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

এতে বলা হয়, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্ডিন্যান্সের ২৮ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ১৪ আগস্ট রাত ১১টা থেকে ১৫ আগস্ট রাত ১২টা পর্যন্ত ঢাকা মহানগর এলাকায় যে কোনও প্রকার ফানুস ওড়ানো নিষিদ্ধ করা হলো।

ডিএমপি নগরবাসীদের এ সংক্রান্ত নির্দেশনা মেনে চলার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেছে।

/কেএইচ/এমকেএইচ/
বিষয়:
রাজধানীডিএমপিডিএমপি কমিশনার
