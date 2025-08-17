মাই টিভির চেয়ারম্যান মো. নাসির উদ্দীন গ্রেফতার

জুলাই-আগস্ট আন্দোলনের একটি হত্যা মামলায় মাই টিভির চেয়ারম্যান মো. নাসির উদ্দীনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। রবিবার (১৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশান থেকে তাকে গ্রেফতার করে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ডিএমপির মিডিয়া শাখার উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান। তিনি জানান, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যাত্রাবাড়ী থানায় দায়ের করা হত্যা মামলায় মাই টিভির চেয়ারম্যান মো. নাসির উদ্দীনকে গুলশান থেকে গ্রেফতার করেছে ডিবি।
ডিসি তালেবুর রহমান বলেন, নাসির উদ্দীনকে মিন্টু রোডের ডিবি কার্যালয়ে নেওয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।