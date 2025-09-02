X
মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাজধানীতে পৃথক ছিনতাইয়ের ঘটনায় দুজন আহত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৫২আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৫২
ঢামেক হাসপাতাল (ফাইল ছবি)

রাজধানীতে পৃথক ছিনতাইয়ের ঘটনায় ছুরিকাঘাতে দুজন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) ভোররাত থেকে ভোর পর্যন্ত এসব ঘটনা ঘটে। পরে আহতদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) ভোররাত ৪টার দিকে ধোলাইপাড় থেকে কাওরান বাজার যাওয়ার পথে পল্টন থানাধীন রাজউক ভবনের সামনে মাছভর্তি ভ্যানে হামলা চালায় ছিনতাইকারীরা।

আহত ভ্যানচালকের নাম জহিরুল। তিনি সায়েদাবাদ হুজুরবাড়ি এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকেন।

তাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসা হাসিব জানান, পেছন থেকে আসা একটি পিকআপে থাকা তিন-চারজন ছিনতাইকারী জহিরুলের ভ্যান থামিয়ে মাছ ভর্তি ভ্যান ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে তারা ভ্যানচালকের হাতে ও বুকে ছুরিকাঘাত করে ৫টি ইলিশ ভর্তি ককশিট নিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ভোর সাড়ে ৫টার দিকে ঢামেক হাসপাতালে ভর্তি করেন। প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে তিনি হাসপাতাল ত্যাগ করেন।

গ্রীন রোডে যুবককে ছুরিকাঘাত

অন্যদিকে, সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে কলাবাগান থানাধীন গ্রীন রোডের ঢাকা টাওয়ারের সামনে গলির মুখে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হন ফাহিম (২৩)। তিনি গাজীপুর সদর উপজেলার পোবাইল এলাকার মো. মাসুম বয়াতির ছেলে। বর্তমানে শনির আখড়ায় পরিবারের সঙ্গে থাকতেন।

বাহক রাশেদুল ইসলাম জানান, ফাহিম বাসায় ফেরার পথে দুই ছিনতাইকারী তার পথরোধ করে মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়। এ সময় তারা ফাহিমের পেটে, বুকের ডান পাশে, কপালে ও ঘাড়ে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। পথচারীরা প্রথমে তাকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে রাত আড়াইটার দিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, পৃথক ছিনতাইয়ে আহত দুজনকে ঢামেকে আনা হয়েছে। তারা বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

/এআইবি/এবি/এমকেএইচ/
বিষয়:
রাজধানীঢামেক হাসপাতালছুরিকাঘাত
সম্পর্কিত
নুর ও খন্দকার লুৎফরকে দেখতে হাসপাতালে মির্জা ফখরুল
মোহাম্মদপুরে কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় পুলিশ কনস্টেবল গুরুতর আহত
ঢাকায় পরীক্ষামূলকভাবে স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক সিগন্যাল চালু
সর্বশেষ খবর
হত্যাচেষ্টার নতুন মামলায় গ্রেফতার নাসার নজরুল
হত্যাচেষ্টার নতুন মামলায় গ্রেফতার নাসার নজরুল
দ্বিতীয় দিনের মতো বাকৃবি শিক্ষার্থীদের রেললাইন অবরোধ, ঢাকা-ময়মনসিংহ ট্রেন চলাচল বন্ধ
দ্বিতীয় দিনের মতো বাকৃবি শিক্ষার্থীদের রেললাইন অবরোধ, ঢাকা-ময়মনসিংহ ট্রেন চলাচল বন্ধ
নুর ও খন্দকার লুৎফরকে দেখতে হাসপাতালে মির্জা ফখরুল
নুর ও খন্দকার লুৎফরকে দেখতে হাসপাতালে মির্জা ফখরুল
আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার খোঁজ নিতে মধ্যরাতে চমেকে ধর্ম উপদেষ্টা
আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার খোঁজ নিতে মধ্যরাতে চমেকে ধর্ম উপদেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media