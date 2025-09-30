X
সিদ্ধেশ্বরী পূজা মণ্ডপে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শনে ডিএমপি কমিশনার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৪৩আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৪৩
বক্তব্য দিচ্ছেন ডিএমপি কমিশনার

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন করেছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। 

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এই পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন তিনি।

মণ্ডপের পরিচালনা পর্ষদ ও ভুক্তদের শারদীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে ডিএমপি কমিশনার বলেন, ‘ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে এ বছর ঢাকা মহানগরীতে ২৫৪টি মণ্ডপে শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবারের পূজায় কোনও নিরাপত্তা ঝুঁকি নেই।’

তিনি আরও জানান, বিজয়া দশমীতে বিসর্জন শোভাযাত্রা নির্বিঘ্নে শেষ করার জন্য পৃথক নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা সুন্দরভাবে শেষ হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) এস এন মো. নজরুল ইসলামসহ ডিএমপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:
রাজধানীডিএমপি কমিশনার
