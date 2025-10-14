X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
কলাবাগানে ডিপ ফ্রিজ থেকে নারীর মরদেহ উদ্ধার, স্বামী পলাতক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৩৯আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৩৯
কলাবাগান থানা (ফাইল ছবি)

রাজধানীর কলাবাগান এলাকার একটি বাসার ডিপ ফ্রিজ থেকে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

কলাবাগান থানার পরিদর্শক (এসআই) মো. জিহান বলেন, ঘটনার পর থেকে ওই নারীর স্বামী নজরুল ইসলাম পলাতক রয়েছেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, স্ত্রীকে হত্যা করে মরদেহ ফ্রিজে রেখে দেওয়া হয়েছে।

নিহত নারীর বড় মেয়ের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, সোমবার ভোরে তাদের বাবা নজরুল ইসলাম ঘুম থেকে তুলে দুই মেয়েকে নিয়ে বাসা থেকে বের হন। মায়ের খোঁজ চাইলে তিনি সন্তানদের বলেন, ‘তোমার মা অন্য একজনের সঙ্গে চলে গেছে।’ 

পরে তিনি দুই মেয়েকে আদাবরের নানাবাড়িতে পৌঁছে দেন।

পুলিশ আরও জানায়, বাবার কথায় সন্দেহ হওয়ায় মেয়েরা স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। পরে পরিবারের সদস্যরা থানায় গিয়ে বিষয়টি জানালে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। তালা ভেঙে বাসায় প্রবেশের পর ডিপ ফ্রিজের ভেতর থেকে নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় স্বামী নজরুল ইসলামকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

রাজধানীলাশ উদ্ধার
