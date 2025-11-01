হাজারীবাগে চালককে ছুরিকাঘাত করে অটোরিকশা ছিনতাই

রাজধানীর হাজারীবাগ বউবাজার এলাকায় যাত্রী সেজে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। ছিনতাইকারীরা চালককে ছুরিকাঘাত করে রাস্তায় ফেলে দিয়ে অটোরিকশাটি নিয়ে যায়। আহত চালক মো. ফালান ব্যাপারী (৪৫) বর্তমানে ঢামেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
ঘটনাটি শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) রাত ৭টার দিকে ঘটে। পরে রাত সাড়ে ১০টার দিকে তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়।
আহত চালক ফালান শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলার বিলাসপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি বর্তমানে রাজধানীর লালবাগ থানাধীন শহীদ নগর এলাকায় ভাড়া থাকেন।
আহতের মেয়ের জামাই সায়েম আহামেদ সাজু বলেন, "বিডিআর ২ নম্বর গেটের সামনে থেকে দুই নারী ও এক পুরুষ যাত্রী ওঠেন তার শ্বশুরের অটোরিকশায়। পুরুষটি সামনে বসে, দুই নারী পেছনে। কিছুদূর যাওয়ার পর নিরিবিলি এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ তারা ছুরি দিয়ে আক্রমণ করে। পেছন থেকে নারী আর সামনের পুরুষ মিলে তাকে কোপায় ও রাস্তায় ফেলে দেয়। এরপর রিকশা নিয়ে পালিয়ে যায়।”
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, "অটোরিকশা চালক ফালান ব্যাপারী ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছেন। তিনি জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানা তদন্ত করছে।”