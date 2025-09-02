জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ

রাজধানীর পল্টনে গণঅধিকার পরিষদ অফিসে রাজনৈতিক দলের নেতাদের বৈঠক শেষে রাস্তা পার হওয়ার সময় দুষ্কৃতকারীদের হাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট শীর্ষ সংগঠন জাগপা সভাপতি খন্দকার লুৎফর রহমান। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে এই ঘটনা ঘটে।
গণমাধ্যমকে তথ্যটি জানিয়েছেন জাগপা সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন রিয়াজ। আহত খন্দকার লুৎফর রহমানকে তাৎক্ষণিক কাকরাইল ইসলামি ব্যাংক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এদিকে, জাগপা সভাপতির ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, আমরা মনে করি, এ ধরনের হামলা এক গভীর চক্রান্ত। আগামী নির্বাচনকে বানচাল করার একটা ষড়যন্ত্র হতে পারে। সরকারের দায়িত্ব, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাধ্যমে অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় এনে বিচার নিশ্চিত করা।
বিবৃতিতে মির্জা ফখরুল আরও বলেন, সব গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের ঐক্যই গণতন্ত্রবিরোধী ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করে গণতান্ত্রিক আকাঙক্ষা প্রতিষ্ঠিত করবে।