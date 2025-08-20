X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
দেশে ফিরে হাসপাতালে ভর্তি মির্জা ফখরুল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২০ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৫২আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৫৯
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর (ফাইল ছবি)

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাতে আবারও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

তিনি গতকাল সন্ধায় থাইল্যান্ড থেকে ঢাকায় ফেরেন। এরপর গুলশান চেয়ারপার্সন অফিসে বৈঠকে ছিলেন রাত প্রায় ১১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত।

বিএনপির মিডিয়া সেল জানায়, মির্জা ফখরুল বাসায় যাওয়ার পর অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তখন অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন ইউনাইটেড হসপিটালে নিয়ে যান।

বিএনপির মিডিয়া কর্মকর্তা শায়রুল কবির খান জানান, রাত ১টায় অধ্যাপক ড.এন এ এম মোমেনুজ্জামানের অধীনে মির্জা ফখরুলকে ভর্তি করা হয়। তিনি পর্যবেক্ষণে আছেন।

রাত রাত ২টা ২০ মিনিটে ডা. জাহিদ বলেন, এখন ভালো।

এর আগে গত ১৩ আগস্ট চোখের চিকিৎসার ফলোআপ করাতে ব্যাংকক যান বিএনপি মহাসচিব।

 

আফগানিস্তানে বাস-ট্রাক-মোটরসাইকেল ত্রিমুখী সংঘর্ষ, ১৭ শিশুসহ নিহত ৭৩
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামকে ছুটিতে পাঠানো হলো
মোংলায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে মাদকসহ দুজন আটক
উপাচার্যের আশ্বাসে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের অনশন প্রত্যাহার
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
পদত‍্যাগ করলেন প্রসিকিউটর হাসানুল বান্না
দ্রুত চুল গজাতে সাহায্য করে এই ৫ ভিটামিন
বিএফআইইউ প্রধানের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দিলেন কর্মকর্তারা 
চিকিৎসককে মারধরের অভিযোগে বরিশালে মহিউদ্দিন রনির বিরুদ্ধে মামলা
