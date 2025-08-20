দেশে ফিরে হাসপাতালে ভর্তি মির্জা ফখরুল

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাতে আবারও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
তিনি গতকাল সন্ধায় থাইল্যান্ড থেকে ঢাকায় ফেরেন। এরপর গুলশান চেয়ারপার্সন অফিসে বৈঠকে ছিলেন রাত প্রায় ১১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত।
বিএনপির মিডিয়া সেল জানায়, মির্জা ফখরুল বাসায় যাওয়ার পর অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তখন অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন ইউনাইটেড হসপিটালে নিয়ে যান।
বিএনপির মিডিয়া কর্মকর্তা শায়রুল কবির খান জানান, রাত ১টায় অধ্যাপক ড.এন এ এম মোমেনুজ্জামানের অধীনে মির্জা ফখরুলকে ভর্তি করা হয়। তিনি পর্যবেক্ষণে আছেন।
রাত রাত ২টা ২০ মিনিটে ডা. জাহিদ বলেন, এখন ভালো।
এর আগে গত ১৩ আগস্ট চোখের চিকিৎসার ফলোআপ করাতে ব্যাংকক যান বিএনপি মহাসচিব।