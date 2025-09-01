X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে এবি পার্টির শুভেচ্ছা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২২আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২২
বিএনপি ও এবি পার্টির লোগো

৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিএনপির নেতা-কর্মীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু ও সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দেওয়া এক শুভেচ্ছা বার্তায় এবি পার্টি উল্লেখ করেছে, বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সার্ক গঠনে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ, স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি সুসংহতকরণ, স্বৈরাচার পতন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা, মুক্তবাজার অর্থনীতি চালুকরণ, রফতানিমুখী বাণিজ্যের প্রসার, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে সব নৃগোষ্ঠীর মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠাসহ বহুবিধ অর্জন রয়েছে বিএনপির।

নেতারা শুভেচ্ছা বার্তায় গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা এবং সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে। এছাড়াও তারা খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব ও বাংলাদেশের মানুষ মুক্তির জন্য তার ত্যাগ ও ভূমিকাকে স্মরণ করেন।

তারা বলেন, প্রায় দুই হাজার শহীদ, ২০ হাজার আহতসহ লাখ লাখ মানুষের ত্যাগ ও সংগ্রামের বিনিময়ে একটি গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশ স্বৈরাচারী হাসিনা মুক্ত হয়েছে। এখন সময় এসেছে অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী নতুন বাংলাদেশে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, বাংলাদেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে নতুন সংবিধান প্রণয়ন, জনগণের অধিকার তাদের দোড়গোড়ায় পৌঁছানোর নতুন রাজনীতিতে উজ্জীবিত হবে বিএনপি।

শুভেচ্ছা বার্তায় নেতারা আরও বলেন, আগামীর বাংলাদেশ হবে ফ্যাসিবাদ, স্বৈরাচার, সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ; যা গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বিএনপি। যেভাবে দেশের মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন জিয়াউর রহমান, বেগম খালেদা জিয়া; সেভাবেই নতুন বাংলাদেশের মানুষের হৃদয় জয় করার আগ্রহ নিয়ে বিএনপিকে নেতৃত্ব দেবেন তারেক রহমান।

দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিএনপির পথচলা শুভ হোক এবি পার্টির পক্ষ থেকে এই কামনা করেন পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর মঞ্জু ও সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ।

/এসটিএস/এমএইচআর/
বিষয়:
বিএনপিএবি পার্টি
সম্পর্কিত
ফেব্রুয়ারির নির্বাচনই বিএনপির সামনে চ্যালেঞ্জ: মির্জা ফখরুল
জনদুর্ভোগ এড়াতে র‌্যালি বাদ দিয়ে খাল-নালা পরিষ্কার করবে বিএনপি
একই দিনে দু‌টি বিয়েতে সস্ত্রীক অংশ নি‌লেন তারেক রহমান
সর্বশেষ খবর
সাবেক ডিএমপি কমিশনার হাবিবসহ ৪ জনের পক্ষে স্টেট ডিফেন্স নিয়োগ
জুলাই গণহত্যাসাবেক ডিএমপি কমিশনার হাবিবসহ ৪ জনের পক্ষে স্টেট ডিফেন্স নিয়োগ
যুক্তরাজ্যে ধর্ম-ভিত্তিক ঘৃণা-অপরাধের বেশি শিকার হচ্ছেন মুসলিমরা: সমীক্ষার প্রতিবেদন
যুক্তরাজ্যে ধর্ম-ভিত্তিক ঘৃণা-অপরাধের বেশি শিকার হচ্ছেন মুসলিমরা: সমীক্ষার প্রতিবেদন
ফেব্রুয়ারির নির্বাচনই বিএনপির সামনে চ্যালেঞ্জ: মির্জা ফখরুল
ফেব্রুয়ারির নির্বাচনই বিএনপির সামনে চ্যালেঞ্জ: মির্জা ফখরুল
আইফোন ১৭ প্রো সিরিজে আসছে বড় পরিবর্তন, বাড়ছে দামও
আইফোন ১৭ প্রো সিরিজে আসছে বড় পরিবর্তন, বাড়ছে দামও
সর্বাধিক পঠিত
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
আর্থিক সুবিধা পরিশোধের পরিমাণ চূড়ান্ত করতে পারেনি অর্থ মন্ত্রণালয়
প্রশাসনে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি ও পদায়ন আর্থিক সুবিধা পরিশোধের পরিমাণ চূড়ান্ত করতে পারেনি অর্থ মন্ত্রণালয়
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media