X
মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চারদিকে অনেক গুজব, গুজবে কান দেবেন না: মির্জা ফখরুল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৩৬আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৩৬
খাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন করেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

পতিত ফ্যাসিস্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ‘গুজব ছড়াচ্ছে’ বলে মন্তব্য করেছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকালে রাজধানীর উত্তরায় একটি খালের পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধনকালে বিএনপি মহাসচিব এই মন্তব্য করে জনগণকে সর্তক থাকার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, ‘‘অনেক গুজব চারদিকে… তাই না। গুজবে কান দেবো না।”

‘‘কারণ গুজব গুজবই। আমাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য আওয়ামী লীগ ভারতবর্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সমানে গুজব ছড়াচ্ছে।”

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘‘আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, আমাদের মধ্যে কোনও বিভেদ নাই। আমাদের মধ্যে ঐক্য আছে… সেই ঐক্য নিয়ে আমরা জয় করবো, ইনশাআল্লাহ।”

রাজধানীর ঢাকা মহানগর উত্তরের উদ্যোগে বিকালে উত্তরার ১২ সেক্টারে একটি খাল এবং দক্ষিণ বিএনপির উদ্যোগে সকালে মানিক নগরের খালের ময়লা-আবর্জনার পরিষ্কার অভিযান হয়।

পরিচ্ছন্নতা যেন লৌকিকতা না হয়

রিজভী বলেন, ‘‘আজকে খাল পরিষ্কার অভিযান। আজকে আমাদের র‌্যালি হওয়ার কথা ছিল। র‌্যালি হলে রাস্তায় ভিড় হয়ে যায়, গাড়ি-ঘোড়া বন্ধ হয়ে যায়, ঢাকা শহর বন্ধ হয়ে যায়, মানুষের কষ্ট হয়— এই কথা চিন্তা করে আমাদের নেতা তারেক রহমান বললেন, ঢাকা শহরে দুইটা অঞ্চলে দুইটা খাল আপনারা বেছে নেন, যেটা আপনারা পরিষ্কার করবেন। সেভাবে আমাদের নেতাদেরকে বলেছি, সেভাবে এই কর্মসূচি হচ্ছে।”

‘‘আমার একটা অনুরোধ আছে, নেতাদের কাছে। সেটা হচ্ছে, আজকে পাঁচ মিনিটের জন্য দেখিয়ে চলে গেলে হবে না, পাঁচ মিনিটের জন্য আমরা দেখলাম যে, আমরা পরিষ্কার করতেছি… তারপরে নাই। এই খাল আমরা দেখতে চাই, পরিষ্কার হয়েছে এবং আপনাদের নেতাকর্মীরা পরিষ্কার করেছে। এখানে বুঝা যাবে যে, আপনাদের দলের প্রতি দরদ কতটা।”

তিনি বলেন, ‘‘নেতাদের স্যুট-কোট পরে আসলে হবে না, কারা পরে আসছেন? স্যুট পরে কি খাল পরিষ্কার করা যাবে? যাবে না, পায়জমা পড়েন, হাফ প্যান্ট পরেন…পরে সবার সঙ্গে পরিচ্ছন্নতায় নামতে হবে।”

‘‘মহিলা নেত্রীরা কেউ কেউ সাঁজ-গোঁজ করে পার্লার থেকে আসছেন, আমি দেখতে পারছি। এই প্রোগ্রামে হবে না… হাঁটতে হবে, জনগণের কাছে যেতে হবে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিএনপির কথা বলতে হবে। জিয়াউর রহমান, বেগম খালেদা জিয়া, তারেক রহমানের কথা বলতে হবে…. আমি কি কথাগুলো ভুল বলেছি ভাই।”

কোথাও গোলযোগ করা যাবে না

ফখরুল বলেন, ‘‘ছাত্রদল, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল সবার আগে নেতৃত্ব নিতে হবে। কোথাও কোনও গোলযোগ করা যাবে না। বিশেষ করে নির্বাচনগুলো হচ্ছে— ছাত্র সংসদগুলোতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে।”

‘‘সেখানে যেন কোনও গোলযোগ সৃষ্টি না করি। কোথাও যেন এই বদনাম না আসে বিএনপির বিরুদ্ধে।  আপনারা বড় দল আপনাদের দায়িত্ব বেশি তাই না।”

তিনি বলেন, ‘‘ইতোমধ্যে তো দায়িত্ব এসেই পড়ছে আপনাদের কাছে। পাড়ায় মহল্লায় কোনও গোলযোগ-টোলযোগ হলে আপনাদের কাছেই লোকজন আসে না মিটমাট করে দেয়ার জন্য। পুলিশ ভাইয়েরা ওই দূরে থাকে তাদের বললে, বলে যে, আপনাদের ব্যাপার আপনারা বুঝেন।”

‘‘কারণ মরাল নাই তো, অপকর্ম করছে অনেক, তাই না। এখন আর অপকর্ম করতে দেওয়া যাবে না। আমরা পুলিশ ভাই সবাইকে আহ্বান জানাই— অতীতে যা খারাপ কাজ করছেন করছেন। এখন দয়া করে ভালো হয়ে যান, সিদা হয়ে যান, জনগণের সঙ্গে থাকেন। তাহলে আপনাদেরকে সবাই ভালোবাসবে।”

এ সময় ঢাকা মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক আমিনুল হক, সদস্য সচিব মোস্তফা জামানসহ মহানগর নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

পরে খাল পরিষ্কার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিএনপির মহাসচিব।

এর আগে বেলা ১২টায় রাজধানীর পুরনো ঢাকায় দক্ষিণ বিএনপির উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী খাল-নর্দমা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। পরে তিনি নিজে পরিচ্ছন্নতা অভিযানে নেতা-কর্মীদেরসহ নামেন।

এ সময়ে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহবায়ক রফিকুল আলম মজনু, সদস্য সচিব তানভীর আহমেদ রবিন, দলের যুগ্ম মহাসচিব এডভোকেট আব্দুস সালাম আজাদ, নির্বাহী কমিটির সদস্য হাবিবুর রশিদ হাবিব, জাসাস জাকির হোসেন রোকন, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের লিটন মাহমুদ, আব্দুস সাত্তার, ফরহাদ হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

/এসটিএস/এপিএইচ/
বিষয়:
বিএনপিমির্জা ফখরুল
সম্পর্কিত
আওয়ামী স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করেছে জাতীয় পার্টি: রিজভী
প্রেমিক যুগল থেকে আদায় করা ৫০ হাজার টাকা নিয়ে ছাত্রদল-স্বেচ্ছাসেবক দলের সংঘর্ষ
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী র‍্যালির পরিবর্তে জনবান্ধব কর্মসূচি গ্রহণে বিএনপিকে ডিএমপির ধন্যবাদ
সর্বশেষ খবর
বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টিকে নিবন্ধন দিতে হাইকোর্টের নির্দেশ
বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টিকে নিবন্ধন দিতে হাইকোর্টের নির্দেশ
প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষিকার সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ, শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ-অবরোধ
প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষিকার সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ, শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ-অবরোধ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ: শিক্ষার্থীদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রামদা-ছুরি জমা দেওয়ার নির্দেশ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ: শিক্ষার্থীদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রামদা-ছুরি জমা দেওয়ার নির্দেশ
জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় বৈশ্বিক ঐক্য ও সহমর্মিতা জরুরি: পরিবেশ উপদেষ্টা
জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় বৈশ্বিক ঐক্য ও সহমর্মিতা জরুরি: পরিবেশ উপদেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media