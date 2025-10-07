X
মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
২২ আশ্বিন ১৪৩২
নির্বাচন ভিন্ন খাতে নিতে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে: মির্জা ফখরুল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৫৬আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৫৬
শিক্ষক মহাসমাবেশে বক্তব্য রাখছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

জাতীয় নির্বাচনকে ভিন্ন খাতে পরিচালিত করতে ‘গভীর ষড়যন্ত্র’ চলছে বলে দেশের শিক্ষক সমাজকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বিকালে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিএনপি সমর্থিত শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত ‘শিক্ষক মহাসমাবেশে’ বিএনপি মহাসচিব এই আহ্বান জানান।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ‘আপনাদের আমি বলতে চাই, আসন্ন যে নির্বাচন আসছে, সেই নির্বাচনে আপনাদের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। আপনারা প্রতিটি জায়গায় দায়িত্ব পালন করবেন।’

তিনি বলেন, ‘আজ গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে সেই নির্বাচনকে ভিন্ন খাতে পরিচালিত করার। কেউ যেন সেটাকে (নির্বাচন) ভিন্ন খাতে পরিচালিত করতে না পারে তার দিকে আপনারা সজাগ-সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।’

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য একটাই যে, আমরা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্বপ্নের সেই সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে চাই। আমরা আমাদের নেতার যে স্বপ্ন সেই… আমাদের দেশ একটাই, আমাদের পথ একটাই, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ।’

বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা, অবসর বয়স ৬৫ বছর নির্ধারণ, ননএমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তকরণ ও শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

শিক্ষকদের দাবি-দাওয়ার সবকিছু বিএনপির ৩১ দফার কর্মসূচিতে আছে উল্লেখ করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘আমাদের জাতি হিসেবে আপনাদের কাছে একটা দাবি আছে। সে দাবিটা হচ্ছে- আপনারা আপনাদের ছাত্রদের-ছাত্রীদের, আমাদের সন্তানদের এমন করে মানুষ করে গড়ে তুলবেন যাতে তারা সত্যিকার অর্থেই আদর্শ নাগরিক হতে পারে, নৈতিকতার মধ্যে থাকতে পারে এবং আমরা সবাই মিলে যেন একটা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারি।’

সমাবেশে লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়ার সভাপতিত্বে অতিরিক্ত মহাসচিব জাকির হোসেনের সঞ্চালনায় সমাবেশে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ছাড়াও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, অধ্যাপক এজেডএম জাহিদ হোসেন, সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আনম এহছানুল হক মিলন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এএসএম আমানুল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য আফম ইউসুফ হায়দার, শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের মহাসচিব মুগিসউদ্দিন চৌধুরীসহ বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শিক্ষকরা বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য আবদুস সালাম, আফরোজা বেগম রীতাসহ বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

/এসটিএস/আরআইজে/
বিষয়:
বিএনপিমির্জা ফখরুলশিক্ষকত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন
মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট দিয়ে করা যাবে হজযাত্রী নিবন্ধন
‘মন খারাপের দিনে’ এক ছাতায় আরশ-মাহি
সবার জন্য চিকিৎসায় ব্যবহৃত অক্সিজেন নিশ্চিতে শক্তিশালী সুশাসন ও বিনিয়োগের আহ্বান
সেলিম আল দীনের পাণ্ডুলিপি-স্মৃতিস্মারক সংরক্ষণের দাবি ৫০ বিশিষ্ট নাগরিকের
বন্ধ হলো শেখ হাসিনার নির্বাচন করার পথ
চীনের ২০টি ‘জে-১০সি’ যুদ্ধবিমান কিনতে চায় বাংলাদেশ, খরচ ২.২ বিলিয়ন ডলার
ঢাকা থেকে ইটিএ নিয়ে যেতে হবে শ্রীলঙ্কা
‘যতদিন দরকার শেখ হাসিনাকে রাখবে ভারত’
‘সহজক্যাশ’ ভুয়া প্রতিষ্ঠান, লেনদেনে সতর্ক থাকার আহ্বান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের
