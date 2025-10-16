X
খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে আমন্ত্রণ জানাতে যাচ্ছেন ঐকমত্য কমিশনের সদস্যরা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:১৩আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:১৩
খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে জাতীয় জুলাই সনদ সই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। এ জন্য জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যরা বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাজধানীর বসুন্ধরার এভার কেয়ার হাসপাতালে যাবেন। 

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে জুলাই সনদ সই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতে বৃহস্পতিবার রাত ৮টায় এভার কেয়ার হাসপাতালে যাবেন ঐকমত্য কমিশনের সদস্যরা।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বহুল আকাঙ্ক্ষিত ‘জাতীয় জুলাই সনদ, ২০২৫’ এর স্বাক্ষর অনুষ্ঠান। জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় আগামীকাল বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই আয়োজনে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস উপস্থিত থাকবেন। সেই সঙ্গে এ আয়োজনে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে বেশ কয়েকজন উপদেষ্টা ও উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তারদের।

বিষয়:
বিএনপিখালেদা জিয়াতারেক রহমানজুলাই সনদ
