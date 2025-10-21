ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করবে বিএনপি: মির্জা ফখরুল

বিএনপি সবসময় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর পাশে থাকে বলে আশ্বস্ত করেছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) বিকালে গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর নেতা-কর্মীদের এক অনুষ্ঠানে তিনি এই আশ্বাসের কথা বলেন।
বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘বিএনপি কমিটেড, বিএনপি আপনাদের সঙ্গে অর্থাৎ ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করবে এবং আপনাদের পাশে থাকবে, তাদের স্বার্থ নিয়ে কথা বলবে। তাদের সমাজে, রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করবে…এটা আমাদের প্রমিজ।’
তিনি বলেন, ‘আসুন আমরা একসঙ্গে দেশটাকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে কাজ করি।’
অনুষ্ঠানে বিএনপি চেয়ারপারসনের উদ্দেশ্যটা কাউন্সিলের সদস্য বিজন কান্তি সরকার, ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী দলের সভাপতি মৃগেন হাগিদক, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর নারী উদ্যোক্তা সান্তানু স্নিতা নকরেক, স্বপ্ন আজিম প্রমূখ তাদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন।
বিএনপি মহাসচিব তাদের সমস্যা অবহিত হয়ে বলেন, ‘বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির নারী উদ্যোক্তাদের সহজ ও স্বল্প শর্তে আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সহযোগিতার ব্যবস্থা করবে।’
তিনি রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়ার আমলে নারী উদ্যোক্তাদের সহযোগিতার বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথাও জানান।