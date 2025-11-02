X
রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৬ কার্তিক ১৪৩২
হাতিরঝিল থানা বিএনপির সঙ্গে শিক্ষকদের মতবিনিময়

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০২ নভেম্বর ২০২৫, ০১:৫৬আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ০১:৫৬
মতবিনিময় সভায় ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি'র সাবেক আহবায়ক সাইফুল আলম নীরব

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষকদের প্রাপ্য দাবির বিষয়ে হাতিরঝিল থানার অন্তর্ভুক্ত সকল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন হাতিরঝিল থানা বিএনপি।

শনিবার (১ নভেম্বর) এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি'র সাবেক আহবায়ক সাইফুল আলম নীরব।

শিক্ষকরা দাবি আদায়ে যে আন্দোলন করেছিলেন, তার সঙ্গে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বিএনপির সমর্থনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন সাইফুল আলম নীরব।

তিনি জানান, বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে শিক্ষকদের দাবি মেনে নিতে তার সহযোগিতা থাকবে। তিনি তারেক রহমানের ঘোষিত রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফায় শিক্ষার মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখার কথা উল্লেখ করেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন হাতিরঝিল থানা বিএনপির আহবায়ক নাজমুল হক মাসুম এবং সঞ্চালনা করেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সাবেক প্রচার সম্পাদক ও সরকারি তিতুমীর কলেজ ছাত্র সংসদ এর নির্বাচিত ভিপি হানিফ।

