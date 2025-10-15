নভেম্বরেই গণভোট হতে হবে: ডা. তাহের

আবারও জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট আয়োজনের পক্ষে জোর দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) জুলাই সনদের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের জরুরি বৈঠক শেষে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে এ মন্তব্য করেন তিনি।
ডা. তাহের বলেন, নভেম্বরেই গণভোট হতে হবে। বিএনপি শুরু থেকে গণভোটে দ্বিমত পোষণ করেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত তারা একমত হয়েছে। এ জন্য জামায়াতের পক্ষ থেকে বিএনপিকে ধন্যবাদ। নির্বাচনের আগেই জনগণের থেকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসতে হবে।
নির্বাচনের দিন গণভোটের বিরোধিতা করে তিনি বলেন, নির্বাচনের দিনে গণভোট হলে, আবার কী উচ্চকক্ষের জন্য ভোট হবে? এটা সন্তান জন্মের আগেই কাপড়চোপড় কেনার মতো অবস্থা। উচ্চকক্ষের জন্য আগে ভোট মানুষ কীভাবে হবে? এতে সাংবিধানিক সংকট হতে পারে।
গণভোট নিয়ে শঙ্কা জানিয়ে জামায়াতের এই নেতা বলেন, গণভোট একইদিন হলে বিএনপি মরিয়া হয়ে চাইবে ভোট বাড়াতে। নির্বাচনের দিন প্রার্থী এবং ভোটারদের মাথা ঠিক থাকে না। সে সময় গণভোটে ভোট কম পড়বে।
জুলাই সনদে সইয়ের বিষয়ে তিনি বলেন, একদিন বাকি আছে, ওইদিনই দেখা যাবে সই করবো কিনা। তবে সই নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখি না। সই অনুষ্ঠানে দাওয়াত পেয়েছি। আশা করি আমরা উপস্থিত হবো।