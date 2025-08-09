X
শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নৈতিক ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলেন চুন্নু, অংশ নিলেন মঞ্জু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৬আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৬
১০তম জাতীয় কাউন্সিলে দলটির নেতারা

জাতীয় পার্টির মহাসচিব (আনিসুল ইসলাম মাহমুদ) মুজিবুর রহমান চুন্নু বলেছেন, ‘আমরা দলীয়ভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে কোনও বেআইনি কাজ করিনি। যদি নৈতিকভাবে কোনও ভুল হয়ে থাকে, কোনও ভ্রান্তি হয়ে থাকে, তাহলে এই কাউন্সিলে দাঁড়িয়ে জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে দেশবাসীর কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাই। গত প্রায় চার বছর আমি জাতীয় পার্টির মহাসচিব ছিলাম। ভুলভ্রান্তি আমার থাকতে পারে। যেসব ভুলভ্রান্তি ছিল, সেগুলো আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।’ এ সময় তিনি সরকারের কাছে সহযোগিতাও কামনা করেন।

শনিবার (৯ আগস্ট) ইমানুয়েল পার্টি সেন্টারে জাতীয় পার্টির ১০তম জাতীয় কাউন্সিলে তিনি এসব কথা বলেন। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদেরের নেতৃত্ব অস্বীকার করে এই অংশটি আজ দশম কাউন্সিল আয়োজন করছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। কাউন্সিলের সভাপতিত্ব করেন জাপার নতুন অংশের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ।

চুন্নু বলেন, ‘জাতীয় পার্টির মহাসচিব হিসেবে আমি দেশবাসীর কাছে একটি কথাই বলবো, আমরা রাজনীতি করতে গিয়ে দলীয় সিদ্ধান্তে সব সময় হয়তো সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। আমরা বিগত অনেকগুলো নির্বাচন করেছি। অনেক সময় অনেকে আমাদের বিভিন্নভাবে কটূক্তি করেন, বিভিন্ন দলের সহযোগী বা স্বৈরাচার সহযোগী হিসেবে আখ্যায়িত করেন।’

তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি, আমরা দলীয়ভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে কোনও বেআইনি কাজ করিনি। যদি নৈতিকভাবে কোনও ভুল হয়ে থাকে, যদি নৈতিকভাবে কোনও ভ্রান্তি হয়ে থাকে, তাহলে এই কাউন্সিলে দাঁড়িয়ে জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে দেশবাসীর কাছে আমরা নিঃশর্ত ক্ষমা চাই।’

জাতীয় পার্টির (একাংশ) মহাসচিব বলেন, ‘আমরা সব রাজনৈতিক দলকে অনুরোধ করবো, জাতীয় পার্টি শান্তিপূর্ণভাবে রাজনীতি করার দল। জাতীয় পার্টি একটি আধুনিক গণতন্ত্রমনা মডার্ন ডেমোক্রেটিক পার্টি। আমরা দেশের মানুষকে নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই। সব নিয়ম-কানুন আইন মেনে আমরা এই কাজগুলো করবো। সেই জন্য বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দল, সরকারসহ সবার কাছ থেকে সহযোগিতা চাই।’

/এসটিএস/আরআইজে/
বিষয়:
মুজিবুল হক চুন্নু
সম্পর্কিত
বাদ পড়ছেন চুন্নু, জাপার মহাসচিব পদে পরিবর্তন আনছেন জিএম কাদের
মনোনয়ন বাণিজ্য: জিএম কাদের ও চুন্নুর বিরুদ্ধে মামলা, তদন্তে পিবিআই
আমার মুখ বন্ধ করতেই দুর্নীতির অভিযোগ: জিএম কাদের
সর্বশেষ খবর
অপূর্বর অভিযোগ সাইবার ক্রাইম ইউনিটে
অপূর্বর অভিযোগ সাইবার ক্রাইম ইউনিটে
গাজা দখলের ইসরায়েলি পরিকল্পনায় যুক্তরাষ্ট্রের নীরব সমর্থন
গাজা দখলের ইসরায়েলি পরিকল্পনায় যুক্তরাষ্ট্রের নীরব সমর্থন
সাংবাদিক তুহিন হত্যা মামলার আসামি ইটনায় গ্রেফতার
সাংবাদিক তুহিন হত্যা মামলার আসামি ইটনায় গ্রেফতার
জিএম কাদেরের নেতৃত্বে জাপা রাজনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে: মহাসচিব
জিএম কাদেরের নেতৃত্বে জাপা রাজনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে: মহাসচিব
সর্বাধিক পঠিত
লাগামহীন পেঁয়াজের বাজার, ডজনে ডিমের দাম বেড়েছে ৩০ টাকা
লাগামহীন পেঁয়াজের বাজার, ডজনে ডিমের দাম বেড়েছে ৩০ টাকা
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
সম্মেলন থেকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিবিএ সভাপতি-সম্পাদক ডিবি হেফাজতে
সম্মেলন থেকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিবিএ সভাপতি-সম্পাদক ডিবি হেফাজতে
মধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবিমধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media